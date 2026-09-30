Вибухи в Дніпрі 30 вересня 2026

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина. Жертвою ворожого удару став 33-річний чоловік.

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Він працював охоронцем на одному з підприємств. Про загибель чоловіка повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про загиблого

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 33-річний чоловік.

Він працював охоронцем на одному з підприємств.

Наразі це перша відома інформація про загиблого внаслідок цієї атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, вдень понеділка, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала середмістя Дніпра. Удар прийшовся по бізнес-центру, там виникла пожежа. Відомо про трьох загиблих та 18 постраждалих.

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