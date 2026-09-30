У ДПСУ розповіли, в якій області найчастіше беруть окупантів у полон

Харківська область залишається одним з напрямків, де Сили оборони найчастіше беруть російських окупантів у полон. Тут загарбники намагаються просунутися та розширити зону контролю

Відео дня

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Укрінформ". Він наголосив, що найактивніше російські війська цього тижня діяли також на Покровському та Лиманському напрямках.

"У полон наразі найчастіше вдається брати окупантів в межах Харківської області під час спроб ворога розширити свої свою зону контролю", – поінформував Демченко.

Він додав, що за минулий тиждень прикордонники знищили 450 російських військових, ще 420 окупантів дістали поранення. Чотирьох військовослужбовців РФ українські захисники взяли в полон.

Яка ситуація у прикордонних областях

Речник ДПСУ поінформував, що останнім часом спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп безпосередньо в межах кордону не фіксували. Однак протягом тривалішого періоду така активність противника періодично спостерігалася на Сумщині.

До того ж цього тижня російські війська найбільш активно намагалися наступати та просуватися на Покровському і Лиманському напрямках на сході України.

РЕКЛАМА

На Харківщині, зокрема у Вовчанській громаді, а також у Шосткинському районі Сумської області російські війська намагалися просуватися невеликими піхотними групами. Їхнім діям передували інтенсивні обстріли українських позицій.

Демченко додав, що для підтримки наступальних дій противник застосовує артилерію, авіацію та значну кількість безпілотників. Таким чином російські військові намагаються завдати ударів по позиціях Сил оборони, зокрема підрозділах ДПСУ.

Головні історії дня

Нагадаємо, на одному з операційних напрямків біля кордону з Росією бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон російського розвідника. Перед цим окупант за допомогою дрона розробляв маршрут для проходження та накопичення сил РФ.

Як писав OBOZ.UA, станом на вересень 2026 року кожен десятий російський військовополонений в Україні є іноземцем. За даними проєкту "Хочу жить", серед військовослужбовців армії РФ, які потрапили в полон, є громадяни 55 країн світу.

РЕКЛАМА