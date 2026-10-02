У Франції стартувала підготовка українських пілотів на винищувачах Rafale: що відомо

Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах Rafale. Навчання проходить на тлі переговорів Парижа і Києва щодо можливої передачі Україні французьких літаків.

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Водночас терміни та умови майбутньої передачі винищувачів поки залишаються невизначеними. Про це повідомляє Le Parisien.

Франція готує українських пілотів

Міністр-делегат у справах Європи Бенджамен Аддад заявив, що Париж уже запустив навчальну програму для українських військових авіаторів. За його словами, Франція веде переговори з Києвом щодо відправки Rafale, які керуватимуться українськими, а не французькими пілотами.

Підготовка військових авіаторів проходить за традиційним шляхом Повітряних сил. Спочатку пілоти тренуються на легких навчальних літаках Grob G-120TP, потім переходять на реактивні Dornier Alpha Jet і лише після цього опановують складні винищувачі.

Перші чотири Rafale Україна може отримати одразу після завершення цього навчального курсу.

Що відомо про майбутню передачу Rafale

У липні Франція та Україна оголосили про укладення "дорожньої карти", яка передбачає придбання 16 винищувачів Rafale та озброєння до них.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, перший із цих літаків має здійснити політ в українському повітряному просторі вже у 2028–2029 роках.

Крім того, підписаний у листопаді 2025 року лист про наміри передбачає можливе розширення замовлення до 100 винищувачів протягом наступного десятиліття.

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Угода поки залишається невизначеною

Водночас аерокосмічні аналітики зазначають, що проєкт залишається оповитим невизначеністю. Наразі між сторонами ще не підписано твердого контракту, а терміни 2028–2029 років є стислими з огляду на поточні виробничі потужності Dassault Aviation, які становлять близько трьох літаків на місяць.

Також поки невідомими залишаються вартість і структура фінансування майбутньої угоди.

Як повідомляв OBOZ.UA, після засідання "коаліції охочих" президент Франції Емманюель Макрон оголосив про майбутнє посилення української військової авіації французькими винищувачами Rafale. За його словами, перші літаки цього типу мають надійти до України у 2028–2029 роках.

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Також OBOZ.UA повідомляв, у Польщі погодились модернізувати власні літаки МіГ-29 для подальшої передачі цих винищувачів Україні, але за однією умовою. А саме – витрати на модернізацію буде нести або сама Україна, або разом з партнерами з Коаліції охочих.