У FT порахували, скільки солдат втратить армія Путіна до кінця року

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Велика угода" Трампа і Путіна: чи домовляються США та Росія про новий поділ Європи та України. Інтерв’ю з ОгризкомГороскоп на п’ятницю, 13 листопада: кому варто завершити справи до вихіднихГороскоп на п’ятницю, 13 листопада: кому варто завершити справи до вихіднихСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуІлюстрація - паспорт ФранціїПенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінилиВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, 80 із них знешкодили сили ППО: є наслідки в областях"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школиУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У FT порахували, скільки солдат втратить армія Путіна до кінця року

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
1,1 т.
У FT порахували, скільки солдат втратить армія Путіна до кінця року
Місце поховання російських окупантів, ліквідованих під час війни проти України. Джерело: GettyImages

Кількість російських військових, які загинули у війні проти України, до серпня сягнула приблизно 550 тисяч осіб. Такі дані містяться в масиві інформації Росстату, який проаналізувало видання Financial Times після кібератаки на російську статистичну службу.

За розрахунками журналістів, якщо темпи смертності, зафіксовані в січні, збережуться протягом року, до кінця грудня кількість загиблих може зрости до 650 тисяч. Про це пише Financial Times.

Скільки російських військових загинули у війні проти України

За даними Росстату, які проаналізувала FT, близько 410 тисяч смертей безпосередньо пов'язані з війною. Ще 12 тисяч загиблих журналісти встановили за статусом військовослужбовця, віком та місцем смерті.

Крім того, до підрахунків включили 42 тисячі смертей чоловіків призовного віку, згаданих у матеріалах судових розглядів. Ідеться про випадки, коли родичі не могли знайти тіло загиблого.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,5 т.
Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото
3,5 т.
Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,9 т.
У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
2,9 т.
У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
2,7 т.
Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування
2,7 т.
Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування

Водночас реальна кількість жертв, імовірно, вища через затримки з реєстрацією смертей. Зокрема, у 2026 році продовжували оформлювати документи про людей, які загинули під час битви за Маріуполь у 2022 році.

Найбільше смертей зафіксували під Авдіївкою та Покровськом

Дані Росстату свідчать про особливо високу смертність під час окремих боїв в Україні. Близько 120 тисяч загиблих, тобто третина від загальної кількості зареєстрованих смертей, припадає на район Авдіївки та Покровська.

Ще 48 тисяч смертей зафіксували в сусідньому Бахмутському районі. За оцінкою журналістів, бої за кожне з цих міст окремо були кровопролитнішими, ніж вторгнення СРСР до Афганістану, яке тривало з 1979 по 1989 рік.

Середній вік загиблих російських військових зріс

Аналіз також показав, що за роки повномасштабної війни російська армія постаріла. У 2025 році середній вік загиблого військового становив 40 років, тоді як у перший рік війни цей показник дорівнював 34 рокам.

Найчисленнішою віковою групою серед загиблих стали чоловіки від 35 до 44 років – на них припало 158 тисяч смертей. Натомість частка військових віком 18–24 роки скорочується від початку війни й становить близько 10% від загальної кількості загиблих.

Серед загиблих є понад 4 тисячі іноземців

У даних Росстату FT також виявила інформацію про 4141 іноземця, який загинув під час участі у війні на боці Росії.

Найбільше серед них громадян Узбекистану – 807 осіб, і Таджикистану – 598. Серед країн Латинської Америки лідирує Колумбія, де зафіксували 98 загиблих.

В Африці найбільше смертей припадає на громадян Нігерії, Камеруну та Єгипту – загалом 127 осіб. Також у базі є дані про загибель 44 громадян Непалу, 20 громадян Бангладеш і 10 громадян Індії.

Що ще виявили в даних Росстату

Викрадені дані дозволили оцінити й смертність від коронавірусу в Росії. За інформацією Росстату, у 2021 році від COVID-19 померли близько 457 тисяч росіян. Це у 2,5–3 рази більше, ніж у Великій Британії та країнах Європейського Союзу.

Крім того, з 2021 року в Росії близько 85 тисяч людей померли від захворювань, пов'язаних із ВІЛ. Із них 14 тисяч смертей припали на 2025 рік. Для порівняння, у Північній Америці, Західній та Центральній Європі за весь 2025 рік від тих самих причин померли менш ніж 10 тисяч людей.

Що відомо про злам Росстату

Про злам Росстату угруповання Silent Crow та "Кіберпартизани BY" повідомили 1 листопада. За твердженням хакерів, їм вдалося отримати близько 23 терабайтів інформації.

Структуру викраденої бази перевірило агентство Bloomberg. Воно не виявило ознак підробки, однак не змогло підтвердити справжність усього масиву даних за допомогою криптографічних методів. Росстат визнав факт кібератаки, але заперечив, що зловмисники отримали захищену інформацію.

Раніше The Economist на основі цих даних спрогнозував, що за весь 2026 рік у війні загинуть близько 230 тисяч росіян. Це може стати найбільшим річним показником за весь період війни. Також видання наводило оцінку Silent Crow, згідно з якою станом на 28 серпня загинули 504 тисячі російських військових з урахуванням затримок реєстрації смертей.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 12 листопада українські воїни відмінусували ще 2 590 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 618 920 осіб.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з Україноюросіяни
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!