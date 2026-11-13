У FT порахували, скільки солдат втратить армія Путіна до кінця року

Кількість російських військових, які загинули у війні проти України, до серпня сягнула приблизно 550 тисяч осіб. Такі дані містяться в масиві інформації Росстату, який проаналізувало видання Financial Times після кібератаки на російську статистичну службу.

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За розрахунками журналістів, якщо темпи смертності, зафіксовані в січні, збережуться протягом року, до кінця грудня кількість загиблих може зрости до 650 тисяч. Про це пише Financial Times.

Скільки російських військових загинули у війні проти України

За даними Росстату, які проаналізувала FT, близько 410 тисяч смертей безпосередньо пов'язані з війною. Ще 12 тисяч загиблих журналісти встановили за статусом військовослужбовця, віком та місцем смерті.

Крім того, до підрахунків включили 42 тисячі смертей чоловіків призовного віку, згаданих у матеріалах судових розглядів. Ідеться про випадки, коли родичі не могли знайти тіло загиблого.

Водночас реальна кількість жертв, імовірно, вища через затримки з реєстрацією смертей. Зокрема, у 2026 році продовжували оформлювати документи про людей, які загинули під час битви за Маріуполь у 2022 році.

Найбільше смертей зафіксували під Авдіївкою та Покровськом

Дані Росстату свідчать про особливо високу смертність під час окремих боїв в Україні. Близько 120 тисяч загиблих, тобто третина від загальної кількості зареєстрованих смертей, припадає на район Авдіївки та Покровська.

Ще 48 тисяч смертей зафіксували в сусідньому Бахмутському районі. За оцінкою журналістів, бої за кожне з цих міст окремо були кровопролитнішими, ніж вторгнення СРСР до Афганістану, яке тривало з 1979 по 1989 рік.

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Середній вік загиблих російських військових зріс

Аналіз також показав, що за роки повномасштабної війни російська армія постаріла. У 2025 році середній вік загиблого військового становив 40 років, тоді як у перший рік війни цей показник дорівнював 34 рокам.

Найчисленнішою віковою групою серед загиблих стали чоловіки від 35 до 44 років – на них припало 158 тисяч смертей. Натомість частка військових віком 18–24 роки скорочується від початку війни й становить близько 10% від загальної кількості загиблих.

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Серед загиблих є понад 4 тисячі іноземців

У даних Росстату FT також виявила інформацію про 4141 іноземця, який загинув під час участі у війні на боці Росії.

Найбільше серед них громадян Узбекистану – 807 осіб, і Таджикистану – 598. Серед країн Латинської Америки лідирує Колумбія, де зафіксували 98 загиблих.

В Африці найбільше смертей припадає на громадян Нігерії, Камеруну та Єгипту – загалом 127 осіб. Також у базі є дані про загибель 44 громадян Непалу, 20 громадян Бангладеш і 10 громадян Індії.

Що ще виявили в даних Росстату

Викрадені дані дозволили оцінити й смертність від коронавірусу в Росії. За інформацією Росстату, у 2021 році від COVID-19 померли близько 457 тисяч росіян. Це у 2,5–3 рази більше, ніж у Великій Британії та країнах Європейського Союзу.

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Крім того, з 2021 року в Росії близько 85 тисяч людей померли від захворювань, пов'язаних із ВІЛ. Із них 14 тисяч смертей припали на 2025 рік. Для порівняння, у Північній Америці, Західній та Центральній Європі за весь 2025 рік від тих самих причин померли менш ніж 10 тисяч людей.

Що відомо про злам Росстату

Про злам Росстату угруповання Silent Crow та "Кіберпартизани BY" повідомили 1 листопада. За твердженням хакерів, їм вдалося отримати близько 23 терабайтів інформації.

Структуру викраденої бази перевірило агентство Bloomberg. Воно не виявило ознак підробки, однак не змогло підтвердити справжність усього масиву даних за допомогою криптографічних методів. Росстат визнав факт кібератаки, але заперечив, що зловмисники отримали захищену інформацію.

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Раніше The Economist на основі цих даних спрогнозував, що за весь 2026 рік у війні загинуть близько 230 тисяч росіян. Це може стати найбільшим річним показником за весь період війни. Також видання наводило оцінку Silent Crow, згідно з якою станом на 28 серпня загинули 504 тисячі російських військових з урахуванням затримок реєстрації смертей.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 12 листопада українські воїни відмінусували ще 2 590 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 618 920 осіб.