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У Генштабі розповіли про удар по "серцю" російської нафтової галузі і аеродрому "Липецьк-2"

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
72
У Генштабі розповіли про удар по "серцю" російської нафтової галузі і аеродрому "Липецьк-2"
Однією з цілей українських військових стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". Джерело: Генштаб.

Сили оборони України 13 листопада завдали ударів по двох важливих об’єктах російської військової та нафтової інфраструктури. Під удар потрапили лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" у Самарській області та військовий аеродром "Липецьк-2" у Липецькій області РФ.

Про результати ураження повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Після атаки на території об’єкта виникла пожежа, охопивши кілька резервуарів із нафтою.

Однією з цілей українських військових стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара", розташована поблизу селища Просвєт Самарської області. Ця станція відіграє важливу роль у функціонуванні російської нафтової галузі. Сюди магістральними нафтопроводами надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. На об’єкті нафту змішують і формують експортну марку Urals.

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На Urals припадає до половини всього нафтового експорту РФ. Саме тому ураження інфраструктури станції може вплинути на один із ключових напрямків фінансування російської агресії проти України.

Також Генеральний штаб підтвердив результати удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2", розташованому в Липецькій області. Там базується військова авіація РФ.

Унаслідок атаки 13 листопада було уражено ангар для зберігання спеціальної техніки, призначеної для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують військовий потенціал Росії та фінансування її війни проти України. Такі дії здійснюються в межах права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що найбільший нафтовий вузол Росії – лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара", розташована в селищі Просвєт Самарської області, зазнала значних руйнувань унаслідок атак безпілотників. До десяти резервуарів із нафтою повністю знищено вогнем, також серйозно постраждала супутня інфраструктура.

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