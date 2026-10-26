У Генштабі розповіли про удар по заводу "Енергія" в Єльці і уточнили результати уражень ще кількох підприємств
Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили цех виробництва елементів живлення для російського озброєння на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. На території заводу виникла пожежа.
Також підтверджено результати попередніх ударів по підприємству "Протон-Електротекс", місцю запуску ударних безпілотників у районі Донецька та комбінату "Тольяттікаучук". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Удар по заводу "Енергія" в Єльці
25 жовтня та в ніч на 26 жовтня українські військові уразили цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії. Після удару на території підприємства виникла пожежа.
У Генштабі зазначили, що ураження ускладнює російській армії виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.
"Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб. Також підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.
Що відомо про результати удару по "Протон-Електротекс"
За результатами ураження, яке відбулося 23 жовтня, підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем на підприємстві "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ.
Також пошкоджено будівлю та сервери підприємства. У Генштабі наголосили, що це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста.
У районі Донецька пошкоджено об'єкти для підготовки ударних дронів
Також підтверджено результати ураження 23 жовтня місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька.
За даними Генштабу, пошкоджено три будівлі, які використовували для підготовки та споряджання ударних БпЛА, а також одну пускову рейку.
Ураження цих об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру безпілотниками різних модифікацій.
Удар по комбінату "Тольяттікаучук"
24 жовтня Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ.
Унаслідок удару пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.
Як зазначили в Генштабі, це впливає на ланцюг виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
У Генштабі заявили про продовження ударів по військових цілях РФ
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України уражають військові об'єкти противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", – зазначили в Генштабі.
Як повідомляв OBOZ.UA, удари Сил оборони по низці важливих для російської "оборонки" заводів дозволяють припустити: українські воїни розпочали нову ударну кампанію. У її рамках будуть вибиватися саме виробництва, без яких Росії буде значно складніше або й неможливо швидко відновлювати свої арсенали озброєнь. Виходячи зі вже уражених стратегічних російських заводів можна припустити, куди українські дрони та ракети полетять далі.