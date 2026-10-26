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У Генштабі розповіли про удар по заводу "Енергія" в Єльці і уточнили результати уражень ще кількох підприємств

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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У Генштабі розповіли про удар по заводу "Енергія" в Єльці і уточнили результати уражень ще кількох підприємств
У Генштабі заявили про продовження ударів по військових цілях РФ

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили цех виробництва елементів живлення для російського озброєння на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. На території заводу виникла пожежа.

Також підтверджено результати попередніх ударів по підприємству "Протон-Електротекс", місцю запуску ударних безпілотників у районі Донецька та комбінату "Тольяттікаучук". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по заводу "Енергія" в Єльці

25 жовтня та в ніч на 26 жовтня українські військові уразили цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

У Генштабі зазначили, що ураження ускладнює російській армії виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

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"Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб. Також підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.

Що відомо про результати удару по "Протон-Електротекс"

За результатами ураження, яке відбулося 23 жовтня, підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем на підприємстві "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ.

Також пошкоджено будівлю та сервери підприємства. У Генштабі наголосили, що це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста.

У районі Донецька пошкоджено об'єкти для підготовки ударних дронів

Також підтверджено результати ураження 23 жовтня місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька.

За даними Генштабу, пошкоджено три будівлі, які використовували для підготовки та споряджання ударних БпЛА, а також одну пускову рейку.

Ураження цих об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру безпілотниками різних модифікацій.

Удар по комбінату "Тольяттікаучук"

24 жовтня Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ.

Унаслідок удару пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.

Як зазначили в Генштабі, це впливає на ланцюг виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

У Генштабі заявили про продовження ударів по військових цілях РФ

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України уражають військові об'єкти противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", – зазначили в Генштабі.

У Генштабі розповіли про удар по заводу ''Енергія'' в Єльці і уточнили результати уражень ще кількох підприємств

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, удари Сил оборони по низці важливих для російської "оборонки" заводів дозволяють припустити: українські воїни розпочали нову ударну кампанію. У її рамках будуть вибиватися саме виробництва, без яких Росії буде значно складніше або й неможливо швидко відновлювати свої арсенали озброєнь. Виходячи зі вже уражених стратегічних російських заводів можна припустити, куди українські дрони та ракети полетять далі. 

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