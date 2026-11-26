Уранці 26 листопада російська терористична армія завдала удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Влучання зафіксували в Новобаварському районі.

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Унаслідок обстрілу у квартирах виникла пожежа. Про це в Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку

За інформацією міської влади, після влучання ворожого дрона в багатоповерхівку в Новобаварському районі виникла пожежа. Терехов уточнив, що горить квартира на 15-му поверсі, також є інформація про людей, заблокованих під завалами.

Станом на 5:45 ранку було відомо про трьох постраждалих. Крім того, ще одне влучання безпілотника зафіксували в Холодногірському районі.

Нагадаємо, 25 листопада російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі.

Як писав OBOZ.UA, у Києві пізно ввечері 25 листопада прогриміла серія вибухів: російська армія випустила два залпи балістики по столиці України. Постраждали щонайменше четверо осіб.