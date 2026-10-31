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У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
933
У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео
Співробітники ДСНС ліквідували пожежу

Уночі російські війська знову били по Харкову. В Основ'янському районі міста ворожий дрон влучив у приватний будинок, там спалахнула пожежа, пошкоджено ще близько 10 осель, господарчі споруди і автівки.

Постраждали п'ятеро людей. Про наслідки російських ударів розповіли у Державній службі з надзвичйних ситуацій.

Що відомо про наслідки атаки

Ударів по Основ'янському району Харкова ворог завдав на початку доби 31 жовтня.

"Зафіксовано влучання реактивного "шахеда" в Основ’янському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа", – писав міський голова Харкова Ігор Терехов о 00:32.

Вже за 5 хвилин він розповів про те, що удар припав на житловий будинок.

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

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У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

Станом на 01:17 було відомо про трьох постраждалих. До ранку ж їх кількість зросла до п'яти осіб.

"Харків: внаслідок нічної атаки росіян постраждало 5 людей, виникла пожежа. Удар ворожого БпЛА прийшовся у приватний будинок в Основ’янському районі. Внаслідок вибуху зайнявся його дах та надвірні забудови на загальній площі 300 кв. м. Також пошкоджено близько 10 приватних будинків, господарчі споруди та автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки обстрілу", – зазначили у ДСНС.

На місці події працювали оперативні підрозділи та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники.

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей: сталася пожежа. Фото і відео

Росія вдарила по Харкову

Як повідомляв OBOZ.UA, 29 жовтня окупанти також вдарили по Харкову і передмістю: постраждали п’ятеро людей, серед них – діти.

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