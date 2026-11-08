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У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,0 т.
У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри
Наслідки ударів військ РФ у Хмельницкому

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували дронами Хмельницький. В облцентрі пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, а у багатоповерхівках вибито вікна.

Постраждала одна людина. Про наслідки атаки розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Хмельницькому росіяни пошкодили будинки

Хмельницький уночі перебував під ворожою атакою.

"В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна. За попередньою інформацією, одна людина травмувалася, однак госпіталізації не потребувала", – розповіли у ДСНС.

Рятувальники також показали моторошні фото з місць влучань.

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

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У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У Хмельницькому після атаки РФ пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки: у ДСНС показали страшні кадри

Росія обстріляла Хмельницький

У ДСНС додали, що сапери служби обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Дніпропетровській області внаслідок чергової атаки понад 600 тисяч людей залишилися без світла у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури перейшли на роботу від генераторів.

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