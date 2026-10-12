У Хрустальному на Луганщині прогриміли вибухи, сталася пожежа: під ударом було місце розташування російських військ. Відео
У ніч проти 12 жовтня Сили оборони завдали ударів по військових цілях на окупованій Луганщині. Вибухи пролунали у районі населеного пункту Хрустальний: там спалахнула масштабна пожежа.
Уражено розташування російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Що відомо про атаку
Запальну у прямому й переносному сенсі ніч влаштували 12 жовтня українські воїни для російських загарбників на Луганщині.
"Сили оборони завдають масованих ударів у районі окупованого Хрустального на Луганщині. Повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу", – повідомили в Exilenova+ близько 5 години ранку.
Пожежу на місці влучань зафіксували супутники NASA FIRMS.
"За повідомленнями місцевих жителів, під ударом опинилося місце розташування російських військових", – додали в Exilenova+.
Результати ураження встановлюються.
Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України зменшують кількість російських систем для запуску балістики. У вересні – на початку жовтня вдалося уразити вісім пускових установок. Три з них були знищені вщент.
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