У Комишувасі деблокували тіла 42 загиблих внаслідок удару РФ: скільки людей може лишатися під завалами

У селищі Комишуваха Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 42 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини.

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Про це повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі. Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.

Скільки людей можуть залишатися під завалами

За даними поліції, станом на зараз із-під завалів дістали тіла 42 загиблих. Водночас під зруйнованими конструкціями ще можуть перебувати 33 людини.

Також триває ідентифікація тіл, які не вдалося впізнати. Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії не припиняються.

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Наслідки російської атаки на Комишуваху

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області. У момент влучання в будівлі перебували цивільні, які прийшли туди по гуманітарну допомогу.

Унаслідок удару школа була зруйнована, а люди опинилися під уламками будівлі. Згодом російські пропагандисти опублікували відео атаки, демонструючи удар по об'єкту, де перебували мирні жителі.

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У мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі Запорізької області. На кадрах із нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні прямують до укриття, а невдовзі лунає потужний вибух. Запис обривається одразу після нього.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області загинула 74-річна Любов Краснова. Жінка прийшла до навчального закладу, щоб отримати гуманітарний хліб.