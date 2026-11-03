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У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 29 осіб: триває пошуково-рятувальна операція

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
498
У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 29 осіб: триває пошуково-рятувальна операція
Росіяни скинули на Комишуваху 10 КАБів. Джерело: Прокуратура України

Уже 29 людей загинули в Комишувасі, коли російські терористи скинули на селище КАБи в понеділок, 2 листопада. Окупанти підступно вдарили по людях, коли ті прийшли отримувати гуманітарну допомогу.

П'ятеро постраждалих залишаються під наглядом лікарів. Про це повідомив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. 

Кількість загиблих зросла

"Вже 29 загиблих: збільшується кількість життів, які забрали російські керовані авіабомби у Комишувасі", – йдеться в матеріалі.

2 листопада окупанти прицільно вдарили ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу.

Наразі на місці ударів продовжується пошуково-рятувальна операція.

У Раді оборони Запорізької області додали, що під наглядом лікарів лишаються п’ять людей, пораненим надається уся необхідна допомога.

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"Щирі співчуття усім, чиїх близьких забрала ця атака", – зазначив Федоров.

Що відомо про російську атаку по Комишувасі 

У понеділок, 2 листопада, російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська армія атакувала Комишуваху кілька разів від ранку. Перші авіабомби влучили по школі, яку використовували для гуманітарних потреб. Там щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишилися в селищі.

Наслідки російського удару по Комишувасі.Джерело: ДСНС Запоріжжя

Після першого удару росіяни завдали повторної атаки ще дев'ятьма авіабомбами. Цього разу ціллю стало укриття, де перебували люди.

Володимир Зеленський назвав російський удар черговим доказом того, що Москва не прагне деескалації та реального миру.

За фактом російського обстрілу Комишувахи Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Також ми писали про те, що уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів став житловий багатоповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали мирні жителі, зафіксовано масштабні руйнування.

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