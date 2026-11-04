У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиудар по КиєвуРосія розширила список засобів терору для ударів по Україні та готується до наступного "ривка": аналіз за місяцьУ справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. ВідеоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукП’ять знаків зодіаку несподівано розбагатіють: гроші самі йтимуть до рукТрамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"Від бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівВід бізнес-ідеї до гранту: у Львові відбулася практична зустріч для підприємцівНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціНАБУ затримало генерала СБУ, який погрожував застосуванням зброї: усі подробиціШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
531
У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео
Наслідки російського авіаудару по школі в Комишувасі. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У селищі Комишуваха Запорізької області кількість загиблих унаслідок російського удару по школі сягнула 40 осіб. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, російські війська скинули на селище дев'ять авіабомб.

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Наслідки обстрілу Комишувахи. Джерело: t.me/UA_National_Police

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Окупанти скинули на Комишуваху КАБи. Джерело: Національна поліція України

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,2 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані Генштабу
9,2 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
6,5 т.
"Арсенал терору": у ГУР розкрили, скільки крилатих та балістичних ракет накопичила Росія
6,5 т.
"Арсенал терору": у ГУР розкрили, скільки крилатих та балістичних ракет накопичила Росія
Іван ЧерленськийІван Черленський
3,3 т.
У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти
3,3 т.
У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, а згодом – рятувальники та поліцейські, які прибули на місце.

До пошуково-рятувальної операції залучені всі необхідні служби. Її проводять фактично під постійною загрозою нових російських обстрілів.

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу. Джерело: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу. Джерело: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Наслідки російського удару по Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Руйнування внаслідок російського авіаудару по Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Серед 40 загиблих є люди, особи яких досі не встановили. Крім того, під завалами можуть перебувати ще понад 30 осіб.

Зеленський зауважив, що реакція міжнародної спільноти на російський злочин була недостатньою. Він наголосив на необхідності рішучої відповіді на цей та інші воєнні злочини Росії проти України.

"Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді", – зазначив президент.

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу. Джерело: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

Пошуково-рятувальна операція на місці авіаудару в Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Він закликав партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони, адже вона потрібна вже зараз. Глава держави також подякував країнам, які вже працюють над цим.

Загинули двоє рятувальників

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російської атаки на Комишуваху загинули двоє співробітників ДСНС – 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Про це розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

За його словами, російські війська повторно вдарили по місцю попереднього влучання, коли туди прибули рятувальники та поліцейські. Через загрозу нового обстрілу вони перейшли в укриття. Ще двоє співробітників ДСНС зазнали поранень і потрапили до лікарні.

Денис Коноваленко присвятив службі цивільного захисту майже 12 років, а Олексій Сущевський працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя з 2013 року. У загиблих залишилися дружини та четверо дітей.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Що відомо про обставини атаки

Нагадаємо, вранці 2 листопада біля школи в Комишувасі зібралося близько сотні людей, які прийшли по гуманітарну допомогу. У закладі її щотижня видавали місцевим жителям, які залишилися в селищі.

Після російського авіаудару люди опинилися під завалами. До пошуків залучили кінологів і спеціальну техніку. 3 листопада біля зруйнованої підземної школи місцеві жителі чекали на звістки про своїх рідних, які могли перебувати під руїнами.

Схожі теми
Війни Росії проти УкраїниВійна в УкраїніРосійські обстрілиВоєнні злочини РосіїДСНСрятувальникисмертьВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!