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У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,6 т.
У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами
Рятувальники розбирають завали на місці удару у Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

У Комишувасі (Запорізька область) продовжують розбирати завали після російського авіаудару по школі, завданого 2 листопада. Наразі вдалося дістати тіла 55 загиблих.

За попередніми даними, під руїнами ще можуть перебувати 19 людей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Пошукові роботи тривають

За інформацією посадовця з 55 тіл жертв російського терористичного удару поліцейські встановили особи 30 загиблих.

"Під руїнами ще можуть залишатися 19 людей. За кожною цифрою – родини, які чекають звісток про своїх близьких і можливості гідно з ними попрощатися", – йдеться у повідомленні.

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Семікін наголосив, що пошуково-рятувальні роботи проходять у небезпечних умовах через постійну загрозу атак російських безпілотників. За його словами, ворог цілеспрямовано б'є по людях і техніці, тому місце проведення робіт охороняють поліцейські антидронових підрозділів.

У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами

Пошукова операція триває

У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами

Пошукова операція триває

Він також подякував рятувальникам і правоохоронцям, які, ризикуючи власним життям, продовжують шукати загиблих, щоб повернути їхні тіла родинам.

У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами

Пошукова операція триває

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

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