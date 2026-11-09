У Комишувасі тривають пошуки загиблих внаслідок російського авіаудару: скільки людей можуть бути ще під завалами

У Комишувасі (Запорізька область) продовжують розбирати завали після російського авіаудару по школі, завданого 2 листопада. Наразі вдалося дістати тіла 55 загиблих.

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За попередніми даними, під руїнами ще можуть перебувати 19 людей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Пошукові роботи тривають

За інформацією посадовця з 55 тіл жертв російського терористичного удару поліцейські встановили особи 30 загиблих.

"Під руїнами ще можуть залишатися 19 людей. За кожною цифрою – родини, які чекають звісток про своїх близьких і можливості гідно з ними попрощатися", – йдеться у повідомленні.

Семікін наголосив, що пошуково-рятувальні роботи проходять у небезпечних умовах через постійну загрозу атак російських безпілотників. За його словами, ворог цілеспрямовано б'є по людях і техніці, тому місце проведення робіт охороняють поліцейські антидронових підрозділів.

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Він також подякував рятувальникам і правоохоронцям, які, ризикуючи власним життям, продовжують шукати загиблих, щоб повернути їхні тіла родинам.

Що передувало

2 листопада російські окупанти завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

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За словами президента Володимира Зеленського, російські війська спочатку атакували будівлю кількома авіабомбами, коли там перебували місцеві жителі. Згодом окупанти завдали повторного удару вже по укриттю.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.