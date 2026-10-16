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У Ковелі ворог атакував митний термінал: загорілись вантажівки, є постраждалий

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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У Ковелі ворог атакував митний термінал: загорілись вантажівки, є постраждалий
Ілюстративне фото. Дим від вибуху.

16 жовтня країна-агресорка Росія продовжує атакувати реактивними БПЛА Волинську область. У Ковелі удар припав на митний термінал. Внаслідок російських атак спалахнули 10 вантажівок з напівпричепами, одна людина постраждала.

У Луцьку загарбники повторно атакували підприємство з іноземними інвестиціями. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

Що відомо

"Область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних", – написав Романюк.

Так, у Ковелі окупанти атакували місцевий митний термінал. Внаслідок російського обстрілу горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Також відомо про одного постраждалого.

А в Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.

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Начальник Волинської ОВА закликав громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!" – написав він.

Росія атакує Луцьк

У середу, 14 жовтня, російські війська завдали удару по Луцьку. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Відомо про шістьох загиблих, також є постраждалі, з яких двоє перебувають у важкому стані. Внаслідок атаки реактивного ворожого БПЛА є руйнування цивільної інфраструктури в місті, також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок.

А напередодні внаслідок чергового російського обстрілу Луцька в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків була пошкоджена картина "Космогонія". Уламки російського дрона впали на Музей та спричинили в ньому пожежу – серед інших експонатів, отримала пошкодження і найбільша в світі картина, авторське полотно митця Петра Антипа.

Пізно увечері 15 жовтня через обстріли в Луцьку стався блекаут – місто частково знеструмлене. Через відсутність електрики у містян не було не лише світла, але й води. Глава Волинської ОВА Роман Романюк зазначив, що уламками збитого безпілотника в Луцькій громаді були пошкоджені лінії електропередачі. У зв’язку з цим фіксувалися перебої з електро- та водопостачанням.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що унаслідок російського удару на Рівненщині спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь знищив оселю, також постраждала одна людина. Рятувальники оперативно прибули за викликом, ліквідували пожежу та розібрали завали.

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