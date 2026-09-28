У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, – Плахута

У кожній бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ сформували по два батальйони для застосування безпілотних авіаційних комплексів і наземних роботизованих систем. Про це командувач Сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута розповів на брифінгу для військових аташе й дипломатів Київської асоціації військових аташе (КАВА).

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Плахута ознайомив гостей зі змінами у діях противника та тим, як у відповідь перебудовуються підрозділи ТрО. Зокрема, йдеться про посилення безпілотної складової та впровадження нових технологій.

"Наше завдання – не просто реагувати на зміни характеру війни, а випереджати їх і створювати нові бойові спроможності", – сказав командувач.

За словами Плахути, спочатку безпілотні спроможності ТрО зосередили в 411-му батальйоні, який згодом став полком і підтримував підрозділи на різних ділянках фронту. Після його передачі до Сил безпілотних систем підхід переглянули: підрозділи дронів і наземних роботів почали розвивати безпосередньо в бригадах ТрО.

Це дає бригадам власні можливості для повітряної розвідки, ураження виявлених цілей і логістики із застосуванням наземних роботизованих комплексів, пояснив Плахута. За його оцінкою, безпілотні комплекси нині становлять чи не половину бойових спроможностей Сил ТрО.

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Окремим прикладом трансформації стала колишня 123-тя бригада ТрО, яка перетворилася на окрему бригаду безпілотних систем.

Брифінг став черговою зустріччю Командування Сил ТрО з представниками КАВА. Військових аташе поінформували про розвиток інновацій у Силах ТрО відповідно до рішень головнокомандувача ЗСУ. Сторони також обговорили досвід добровольчих формувань територіальних громад, організацію національного спротиву та можливості посилення ТрО через співпрацю з країнами-партнерами. Плахута подякував їм за допомогу Силам оборони України.

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