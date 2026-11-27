Працівники комунальних служб Краматорська потрапляють під удари російських дронів, коли намагаються відновити водо-, газо- та електропостачання. Серед працівників, які ремонтують пошкоджені мережі, є загиблі, розповіла "Цензор.НЕТ" керівниця евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд.

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"Тут же працівники гинуть, намагаючись усе відремонтувати", – сказала Елсбернд.

Вона також закликала посилити підтримку мешканців, які готові виїхати. За її словами, після переїзду особливо складно тим, хто не має в іншому регіоні родичів або друзів.

Директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко раніше розповів, що до деяких пошкоджених об’єктів бригади вже не можуть дістатися через загрозу атак, хоча знають, як виконати ремонт. За три місяці з водоканалу звільнилися близько 200 працівників.