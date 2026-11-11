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У Краматорську росіяни атакували комунальників: двоє загиблих та важкопоранений. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
177
У Краматорську росіяни атакували комунальників: двоє загиблих та важкопоранений. Фото
Війська РФ цілеспрямовано атакують комунальників у Краматорську. Джерело: Facebook/Олександр Гончаренко. Колаж OBOZ.UA

Російські загарбники продовжують підступно атакувати комунальників у Краматорську Донецької області. За останні два дні двоє працівників загинули, ще один дістав важкі травми

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Він розповів, що 9 листопада о 15:55 російський FPV-дрон вдарив по автівці, внаслідок атаки загинув працівник комунального автотранспортного підприємства, чоловік 1969 року народження

А 10 листопада об 11:05 ворожий FPV-дрон із бойовою частиною атакував автомобіль комунального підприємства КАТП 052810. У момент удару біля сміттєвоза перебували двоє працівників.

Внаслідок атаки РФ загинув підсобний робітник 1987 року народження. Другий працівник отримав поранення та перебуває у важкому стані в медичному закладі. Лікарі роблять усе, аби врятувати життя комунальника.

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У Краматорську росіяни атакували комунальників: двоє загиблих та важкопоранений. Фото

Росіяни атакували комунальників у Краматорську. Джерело: Facebook/Олександр Гончаренко

В МВА наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати людей, які забезпечують життєдіяльність Краматорська. 

"Комунальники виходять на роботу, щодня ризикуючи своїм життям. Росіяни ж роблять усе, щоб лишити мешканців Краматорська води, світла, тепла, газу та всіх інших базових потреб у послугах. Виконання звичайних робочих обов’язків у місті перетворюється на смертельний ризик. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – написав Гончаренко. 

У Краматорську росіяни атакували комунальників: двоє загиблих та важкопоранений. Фото

Краматорськ на карті. Джерело: deepstatemap.live

У Краматорську росіяни атакували комунальників: двоє загиблих та важкопоранений. Фото

Скриншот допису Олександра Гончаренка у Facebook

Як повідомляв OBOZ.UA, у Краматорську Донецької області енергетики змушені працювати у надскладних умовах. Їм доводиться виходити на роботу не лише з інструментами, а й зі зброєю в руках, адже російські війська постійно атакують людей в місті FPV-дронами. Електрики, які ремонтують пошкоджені мережі, відстрілюються від ворожих БпЛА з автоматів.

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Війна в УкраїніРосійські обстрілиНовини Донецька і Донецької областіЗагиблі українціКраматорськFPV-дрони
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