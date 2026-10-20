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У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі
Російський удар забрав життя трьох працівників ТЕЦ. Джерело: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Російські війська у вівторок, 20 жовтня, завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки загинули троє працівників теплоелектроцентралі, які перевіряли готовність теплових мереж до опалювального сезону.

Також поранень зазнали двоє цивільних – жінка та 38-річний чоловік. Про загиблих повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Російський удар забрав життя трьох працівників ТЕЦ

За даними начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, внаслідок російської атаки загинули троє чоловіків 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони працювали в одній із теплопостачальних організацій міста.

На момент удару працівники обходили теплові мережі та перевіряли їхню готовність до опалювального сезону. Вони працювали над тим, щоб узимку в оселях краматорців було тепло.

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Генеральний директор ТОВ "Краматорськтеплоенерго" Роман Поліщук у коментарі Суспільному підтвердив загибель трьох співробітників.

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ. Джерело: Суспільне

"Троє співробітників приїхали на адреси. Вони загинули, забезпечуючи людей базовими потребами для життя на прифронтовій території, у зоні активних бойових дій", – повідомив він.

У громаді наголосили, що загиблі продовжували працювати заради мешканців міста, попри небезпеку. Їхня загибель стала непоправною втратою для Краматорська, а за кожною смертю залишилися родини, близькі та колеги.

Рідним і близьким загиблих, а також їхнім колегам висловили співчуття. У громаді зазначили, що пам’ятатимуть людей, які залишалися поруч із містом і працювали заради його життя.

Унаслідок атаки поранені двоє цивільних

За інформацією прокуратури Донеччини, внаслідок російського удару також травмувалися двоє цивільних – жінка та 38-річний чоловік.

У постраждалих діагностували уламкові поранення та мінно-вибухові травми.

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ. Джерело: Суспільне

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ. Джерело: Суспільне

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ, є постраждалі

У Краматорську внаслідок російської атаки загинули троє працівників ТЕЦ. Джерело: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 20 жовтня окупаційна армія РФ продовжила тероризувати Дніпро. Ворог завдав чергового удару по передмістю обласного центру. В результаті обстрілу постраждали люди, також відомо про загиблих. 

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