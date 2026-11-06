У Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відео

Уночі 6 листопада у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Після них росіяни побачили кілька осередків пожеж.

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Зокрема, ймовірно, під ударом опинився Афіпський НПЗ, здатний переробляти понад 6 млн тонн нафти на рік. Про атаку розповіли в Telegram-каналі Exilenova+.

Що відомо про атаку

О 04:54 ранку 6 листопада в Exilenova+ з'явилося повідомлення: "У Краснодарському краї, ймовірно, атаковано Афіпський НПЗ".

Автори каналу також розмістили світлину, як стверджується, з Краснодара, на якій видно щонайменше кілька осередків пожеж.

"У Краснодарі після серії вибухів пожежі", – підписали фото автори каналу.

Туди ж тягнеться й густий дим від ураженого НПЗ,

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Афіпський НПЗ – це великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік.

Головні історії дня

Підприємство виробляє газовий бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут, сірку. У серпні 2021 року керівництво заводу анонсувало також випуск дизельного пального класу Євро-5 у 2023 році після реалізації інвестугоди про модернізацію.

Продукція заводу переважно постачається на експорт.

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Підприємство неодноразово опинялося під ударами українських дронів. Прильоти та пожежі фіксувалися після атак 31 травня 2023, 9 лютого 2024, 14 грудня 2025, 21 січня, 14 березня, 11 черпня, 14 липня, 25 серпня 2025 року.

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Окрім Краснодарського краю вночі 6 листопада під ударом, можливо, перебувала й сусідня Адигея, хоча на фото може бути й Краснодар.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 5 листопада, у Кемеровській області Росії спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі. За попередньою інформацією, вона сталася нібито через розгерметизацію трубопроводу.