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У кримському СІЗО "наклала на себе руки" арештована українська філологиня: що відомо. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
600
У кримському СІЗО "наклала на себе руки" арештована українська філологиня: що відомо. Фото
Олександра Казаровицька (Колесникова). Джерело: facebook.com/kursyprofessional.kharkov/

44-річна Олександра Казаровицька приїхала до окупованого Севастополя, щоб допомогти батькам із переїздом до Туреччини. Однак там жінку затримали через листування з українським волонтером, після чого вона три місяці перебувала в одиночній камері. Згодом рідним повідомили про її смерть.

Про загибель Олександри розповіли її колеги з харківської мовної школи "Професіонал", співзасновницею якої вона була. У дописі на Facebook вони назвали Росію винною в її смерті та розповіли про обставини затримання.

За словами колег, жінка мала повернутися додому у вересні 2026 року, але цього так і не сталося.

У кримському СІЗО ''наклала на себе руки'' арештована українська філологиня: що відомо. Фото

Не стало Олександри Казаровицької (Колеснікової). Джерело: Школа англійської “Професіонал” / Харків

Олександра Казаровицька (Колесникова) майже все доросле життя прожила в Харкові. Вона працювала директоркою з навчання та співзаснувала мовну школу "Професіонал". Колеги згадують її як талановиту викладачку й наставницю, яка постійно розвивалася та раділа успіхам своїх учнів.

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Батько Олександри був військовим. У дитинстві вона разом із батьками багато подорожувала Радянським Союзом, а після виходу батька на пенсію родина обрала для життя Севастополь.

Під час повномасштабної війни Олександра бачилася з батьками за кордоном – у Туреччині та Грузії. Згодом родина вирішила, що батьки переїдуть до Туреччини, щоб донька та її чоловік могли бути поруч і допомагати їм.

Саме для цього влітку 2026 року жінка приїхала до Севастополя. Вона планувала пробути там не більше місяця, допомогти батькам продати квартиру та повернутися додому у вересні.

Затримання та смерть

За інформацією колег, під час перебування в Севастополі Олександру затримали російські силовики. Причиною, як стверджують у мовній школі, стало листування з волонтером, яке жінка вела ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після затримання Казаровицьку, за словами її колег, три місяці тримали в одиночній камері. Вона очікувала на суд, однак до нього так і не дійшло. Згодом рідним стало відомо про її смерть.

"Далі три місяці в одиночній камері. Очікування суду. А потім "самогубство". Додому Саша вже не повернулася", – написали представники школи.

Обставини смерті

Наразі незалежного підтвердження російської версії про причини смерті Олександри Казаровицької немає. Журналісти та правозахисники припускають, що жінка могла загинути в одному з двох слідчих ізоляторів Сімферополя.

У загиблої залишилися чоловік Олексій і донька Аліса. Також у неї були батьки, заради допомоги яким вона й приїхала до окупованого Криму.

Колеги Олександри висловили співчуття її рідним і близьким та опублікували повідомлення на згадку про неї.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як в окупованому Севастополі російський військовий влаштував стрілянину.

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