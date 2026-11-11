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У Ленінградській області під час відбиття атаки дронів розбився ударний вертоліт Ка-52

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
4,4 т.
У Ленінградській області під час відбиття атаки дронів розбився ударний вертоліт Ка-52
Ка-52. Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ

У Ленінградській області РФ розбився ударний геліктоптер Ка-52. Це сталося під час спроб росіян відбити нчіну дронову атаку на регіон.

Екіпаж не вижив. Про це пишуть російські пропагандисти та провоєнні пабліки.

Росія втратила Ка-52 у результаті "френдлі фаєра"?

Першим на втрату чергового новітнього борта натякнув автор каналу Fighterbomber Ілля Туманов, що позиціонує себе як військового льотчика у відставці.

"Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття", – написав він, супроводивши допис чорним квадратом із датою "11.11.2016".

У Ленінградській області під час відбиття атаки дронів розбився ударний вертоліт Ка-52

Скриншот повідомлення

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Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Що саме приховувалося за формулюванням "дуже, дуже, дуже дорого" – згодом уточнили інші Z-пабліки. Ворог втратив ще один К-52 разом з екіпажем – ймовірно, внаслідок "дружнього вогню"

"Часом ми втрачаємо найдорожче, що маємо. І, на жаль, хлопців вже не повернути. Вічного польоту, небесні воїни", – писав інший Z-канал.

У Ленінградській області під час відбиття атаки дронів розбився ударний вертоліт Ка-52

Скриншот повідомлення

Водночас український Telegram-канал "Тарас Григорович повідомляє" звернув увагу на повідомлення, які можна трактувати як натяк на те, що втрачено два К-52.

У Ленінградській області під час відбиття атаки дронів розбився ударний вертоліт Ка-52

Скриншот повідомлень. Джерело: "Тарас Григорович повідомляє"

Щоправда, додають у каналі, автор повідомлення міг просто "криво" сформулювати думку і насправді йшлося про двох членів екіпажу Ка-52 – пілота і штурмана. 

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як "Алігатор") – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. 

27 червня 2008 року в Арсеньєві (Приморський край) на аеродромі авіазаводу "Прогрес" відбувся перший випробувальний політ першого Ка-52 з дослідної партії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 11 листопадау російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Заграву від неї було  видно навіть з Естонії.

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