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У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
4,6 т.
У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото
У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У лікарні помер 12-річний хлопчик Артем Коваль, який постраждав унаслідок російської атаки на Нову Водолагу Харківської області. Дитина дістала вкрай тяжкі поранення.

Лікарі в Києві більше тижня боролися за життя дитини. Про це повідомив селищний голова Олександр Єсін.

Російський удар забрав життя дітей

Путінська армія завдала терористичного удару по Новій Водолазі 19 жовтня. 12-річного Артема з тяжкими пораненнями доправили до лікарні в Києві, де більше тижня столичні медики творили неможливе, борючись за кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надтяжкі поранення під час ворожого удару безпілотника.

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На жаль, дива не сталося, і травми виявилися несумісними з життям. Його молодша сестра, 8-річна Арина, загинула одразу на місці обстрілу.

"Нашу громаду сколихнула страшна трагедія, жорстокість якої неможливо осягнути ні розумом, ні серцем. Російські обстріли Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року забрали життя другої дитини з однієї родини – у лікарні Києва помер 12-річний Артем Коваль", – написав селищний голова.

У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото

Дитина померла в лікарні. Джерело: Фото із соцмереж

У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото

Артем Коваль. Джерело: Фото із соцмереж

Нагадаємо, внаслідок атаки дрона по парку в селищі Нова Водолага загинула 34-річна б’юті-майстриня та мати 10-річного хлопчика Юлія Гніденко Спичак.

Як повідомляв OBOZ.UA, окупаційна армія РФ продовжує систематично завдавати ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок чергової ворожої атаки по місту загинув шахтар Валентин Котелевський.

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