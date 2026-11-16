''Було десять прильотів'': окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. Відео

У Криму цієї ночі лунали вибухи. Під ударом міг опинитися Кримський міст: рух по ньому закрито ще з ночі, утворилася величезна черга з автівок.

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У мережі повідомляють про "10 прильотів", звернув увагу автор каналу Supernova+. Згодом ураження підтвердив призначений Москвою гауляйтер Сергій Аксьонов.

Україна вдарила по Кримському мосту

Вранці 16 листопада у росіійських пабліках почали писати про ймовірне ураження Кримського мосту.

Дехто з користувачів нарахував "10 прильотів" по об'єкту.

Ще близько 2 години ночі окупанти перекрили рух через міст, закритий він був і для автомобільного, і для залізничного транспорту. Росіяни скаржилися на затримки поїздів.

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На ранок на в'їздах на міст утворилися гігантські черги з автомобілів.

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Атаку на Кримський міст підтвердив Аксьонов.

"Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв’язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб", – написав він.

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Судячи з того, що окупанти розраховують відкрити рух уже за кілька годин, навряд чи йдеться про серйозні руйнування.

У пропагандистів РФ перший шок змінився тріумфальним настроєм: z-канали наввипередки взялися радіти тому, що незаконно зведений Кримський міст "встояв".

"Р*сня публікує свіже фото тимчасової переправи під назвою Кримський міст. Заявлено як "устоял". Тобто нікого не турбує, що засобам ураження вдалося подолати оборону одного з найбільш захищених об’єктів на планеті. І навряд чи ця атака була останньою. Мосту п*зда. Питання лише часу. Чекаємо супутникові знімки", – зазначили в Exilenova+, показавши світлину з мостом у розфокусі, яка, на переконання росіян, має довести його неушкодженість.

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