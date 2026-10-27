У Міноборони розкрили, скільки окупантів ''вполювали'' дрони з початку війни

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відеоРосія вдарила по Києву балістикою, є жертва і поранені: Зеленський відреагував на атаку. Фото і відео"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиці"Потрібна деескалація": Стубб та Стере провели перемовини з Путіним щодо України й зателефонували Зеленському. Усі подробиціОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиОльга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 рокиІлюстрація - Петер Мадяр і Роберт ФіцоНовий кредит Україні розколов ЄС: які країни відмовились давати гроші і чим це загрожуєЖінка тримає в руках банківську картку та смартфон. Ілюстративне зображення"Винесеш сміття – дам сотню": monobank запустив нову незвичайну функцію для батьків і дітейПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняЧи змінять в Україні мобілізаційний вік: нардеп дав поясненняТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціТрамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиціКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталіКремль намагається зламати українців не лише через обстріли, але й соцмережі: Ступак повідомив деталі

У Міноборони розкрили, скільки окупантів "вполювали" дрони з початку війни

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,2 т.
У Міноборони розкрили, скільки окупантів "вполювали" дрони з початку війни
Міноборони збільшило закупівлі безпілотників. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотників. Кожне ураження зафіксували на відео в бойовій системі DELTA та верифікували в кластері оборонних інновацій Brave1.

Найбільшу кількість уражень зафіксували в березні – майже 34 тисячі російських військових. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Скільки російських військових уразили дрони у 2026 році

За неповні десять місяців 2026 року динаміка уражень особового складу російської армії за допомогою БпЛА була такою:

  • січень – 29 572;
  • лютий – 26 204;
  • березень – 33 989;
  • квітень – 33 961;
  • травень – 30 548;
  • червень – 27 072;
  • липень – 30 272;
  • серпень – 29 554;
  • вересень – 32 739;
  • 1–25 жовтня – 27 829.

Таким чином, найбільше російських військовослужбовців за допомогою дронів уразили в березні – 33 989 осіб. Майже такий самий показник зафіксували у квітні – 33 961.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
10,8 т.
У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото
10,8 т.
У лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
9,1 т.
Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото
9,1 т.
Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
8,0 т.
Сили оборони відмінусували ще 1400 окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу
8,0 т.
Сили оборони відмінусували ще 1400 окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу

Як ураження дронами впливають на ситуацію на фронті

У Міноборони зазначають, що ураження російських військових безпілотниками дає змогу виснажувати людський ресурс противника, знижувати боєздатність його підрозділів і стримувати темпи наступу.

Крім того, знищення живої сили противника за допомогою БпЛА допомагає зберігати життя українських військових, ускладнюючи російським окупантам наближення до українських позицій.

Міноборони збільшило закупівлі безпілотників

Міністерство оборони системно працює над забезпеченням підрозділів Сил оборони дронами. У 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за минулий рік.

Йдеться про безпілотні системи різних типів і призначення.

За ураження окупантів військові отримують бали на Brave1 Market

За верифіковані ураження російських військових українські захисники отримують бали. Їх можна обміняти на дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та наземні роботизовані комплекси (НРК) на військовому маркетплейсі Brave1 Market.

У Міноборони розкрили, скільки окупантів ''вполювали'' дрони з початку війни

Скільки окупантів знешкоджено дронами з початку року. Джерело: mod.gov.ua

Нагадаємо, воїни Збройних сил України ліквідували 50-річного російського актора Єфима Старцева, відомого глядачам завдяки серіалу "Ментовские войны". У 2025 році ура-патріот відсунув кар’єру на другий план і підписав контракт з армією РФ, після чого немов канув у небуття для співвітчизників, адже про його смерть дізналися лише через місяць.

Раніше OBOZ.UA розповів, що ЗСУ ліквідували героя відомого російського мему "Погано, погано, неважливо" Володимира з Алтайського краю Росії.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюМіністерство оборони УкраїнивійськовіFPV-дрони
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!