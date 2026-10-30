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У Міноборони розкрили, скільки російських катерів і човнів уразили за допомогою БПЛА з початку року

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
501
У Міноборони розкрили, скільки російських катерів і човнів уразили за допомогою БПЛА з початку року
Сили оборони України уразили або знищили за допомогою БпЛА 1 039 ворожих катерів і човнів. Джерело: Міністерство оборони України

Українські військові продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі й техніці. З початку нинішнього року Сили оборони України уразили або знищили за допомогою безпілотних літальних апаратів 1 039 ворожих катерів і човнів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Також в оборонному відомстві навели статистику втрат окупантами катерів і човнів за кожен місяць.

Що відомо

"Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або вивели з ладу 1 039 катерів та човнів армії рф за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА)", – йдеться в матеріалі.

У Міністерстві оборони зауважили, що усі ураження Силами оборони ворожих катерів і човнів зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

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У відомстві також навели статистику уражень ворожих плавзасобів за кожен місяць. Так, за неповні 10 місяців цього року динаміка уражень ворожих катерів і човнів така:

  • січень – 51;
  • лютий – 35;
  • березень – 155;
  • квітень – 92;
  • травень – 76;
  • червень – 103;
  • липень – 236;
  • серпень – 118;
  • вересень – 106;
  • 1 – 25 жовтня – 67.

Як бачимо, наразі найбільших втрат у катерах і човнах Росія зазнала у липні – понад 230.

У Міноборони наголосили, що ураження цих плавзасобів послаблює можливості ворога контролювати акваторії, перекидати особовий склад і техніку, забезпечувати свої підрозділи.

 

Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам.Джерело: Міноборони України

Нагадаємо, як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, за добу 29 жовтня українські воїни відмінусували ще 1590 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 586 500 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

Так, за добу 28 жовтня знищено 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ і 1 засіб ППО. Росія втратила й 2 військові літаки, а також 3 наземні робототехнічні комплекси і 1 589 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Знищено 264 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня Сили оборони уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області. Також під прицілом опинилися, зокрема, склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів.

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