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У Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомо

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
2,2 т.
У Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомо
Starlink. Ілюстративне фото

Станом на 13 листопада фіксуються обмеження роботи терміналів Starshield у 161 км/год над тимчасово окупованою територією України. Водночас обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані.

Міністерство оборони комунікує з представниками SpaceX для виправлення ситуації. Також звертається до Міністерства війни США за додатковими розʼясненнями. Про це OBOZ.UA зазначили джерела в Міністерстві оборони України.

Обмеження швидкості Starshield

Фахівці Міністерства оборони та Збройних сил України станом на п'ятницю, 13 листопада, фіксують обмеження швидкості роботи Starshield у 161 км/год над всією тимчасово окупованою росіянами територією України. При цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані.

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Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Також звертається до Міністерства війни США за додатковими розʼясненнями.

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