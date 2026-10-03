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У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах
Перший виклик до поліції надійшов близько 07:50

Вранці 3 жовтня у чотирьох районах Молдови виявили уламки безпілотників після повідомлень місцевих жителів про вибухи. Внаслідок інцидентів ніхто не загинув і не постраждав.

Про це повідомила поліція Республіки Молдова. Правоохоронці встановлюють усі обставини інцидентів.

Що відомо

Як зазначається, уламки безпілотників зафіксували одразу в чотирьох районах Молдови – Кеушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Новоаненському. Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи, які пролунали за межами населених пунктів.

У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах

Перший виклик до поліції надійшов близько 07:50. Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova

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Перший виклик до поліції надійшов близько 07:50. У Кеушанах очевидці повідомили про вибух за містом і густий дим, після чого правоохоронці знайшли на місці фрагменти безпілотника. Згодом рештки дронів виявили поблизу Дубрівки та Хинчешт, а також на ділянці між селами Делакеу і Пугачени Новоаненського району.

У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах

Причини та всі обставини подій наразі встановлюють. Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova

Окремий випадок зафіксували поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі. Безпілотник впав на виноградники поруч із сільськогосподарським об’єктом. Унаслідок вибуху в будівлі пошкодило вікна, а на прилеглій території загорілася суха трава.

У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах

Перший виклик до поліції надійшов близько 07:50. Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova

У Молдові пролунали вибухи: уламки дронів знайшли в 4 районах

Причини та всі обставини подій наразі встановлюють. Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova

Правоохоронці продовжують працювати на місцях падіння уламків і фіксувати наслідки інцидентів. Причини та всі обставини подій наразі встановлюють.

Згодом у поліції уточнили, що:

у Кеушанському районі перший вибух пролунав о 07:50 за межами Кеушан, а вже о 08:15 безпілотник локалізували. Ще один вибух зафіксували о 08:24 поблизу села Константинівка, його локалізували о 09:15;

у Штефан-Водському районі о 07:53 вибух стався неподалік села Крокмаз, а о 08:20 ситуацію локалізували;

у Новоаненському районі о 08:00 вибух пролунав за межами села Пугачень, після чого о 08:30 місце падіння локалізували;

у Хинчештському районі о 08:03 повідомили про вибух поблизу села Дубівка. О 08:40 інцидент було локалізовано.

Нагадаємо, 30 вересня в Молдові також зафіксували падіння безпілотника, який вибухнув у сільській місцевості. Правоохоронці оточили район події та залучили спеціалізовані підрозділи для огляду уламків і встановлення обставин інциденту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський дрон, виявлений 24 вересня в полі поблизу села Черніца Флорештського району Молдови, був обладнаний бортовою камерою. Вибухотехнічні експерти попередньо встановили, що це була "Гербера" (російський варіант назви Shahed).

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