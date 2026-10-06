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У Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відео

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
У Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відео
У Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відео

В ніч на 6 жовтня українські дрони масово атакували Московську область РФ. Головною ціллю удару стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська", розташована поблизу села Константиново.

У результаті ударів на території стратегічного інфраструктурного об’єкта виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Подробиці нічної атаки та масштаби пожежі

За повідомленнями місцевих жителів та очевидців у соціальних мережах, атака сталася вночі. На території станції пролунала серія вибухів, після чого над об’єктом піднялися стовпи густого диму.

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Свідки з місця подій зазначають, що на території ЛВДС горить щонайменше два резервуари з паливом. У районі села Константиново та навколишніх населених пунктів чітко чутно роботу екстрених служб.

У Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону ''Володарська'': піднявся дим. Фото і відео

Пожежа після атаки. Джерело: Exilenova+

Що відомо про об’єкт

ЛВДС "Володарська" є філією АТ "Транснефть – Верхня Волга" і являє собою найбільшу нафтобазу та ключовий диспетчерський пункт магістральних нафтопродуктів у всьому Московському регіоні.

Загальний об’єм резервуарного парку становить близько 250 тис. кубічних метрів. Структура включає 12 резервуарів РВС-5000, 8 резервуарів РВС-10000, 4 резервуари РВС-20000, а також спеціальні ємності для технологічних сумішей і мазуту.

Станція безпосередньо пов’язана з кільцевим магістральним нафтопродуктопроводом навколо Москви та є основним вузлом перевалки й подачі авіаційного палива для аеропортів Московського авіаційного вузла "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково", а також військового аеродрому "Чкаловський".

Через Володарську ЛВДС проходять основні потоки бензину та дизельного палива з Рязанського та Московського НПЗ. Порушення роботи станції критично знижує темпи накопичення та розподілу світлих нафтопродуктів, що забезпечують як цивільну, так і військову логістику Центрального промислового району РФ.

У Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону ''Володарська'': піднявся дим. Фото і відео

ЛПДС горить після прильоту БПЛА. Джерело: Exilenova+

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони вночі 2 жовтня завдали ударів по нафтових об'єктах у Волгоградській та Самарській областях РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". У Генштабі ЗСУ підтвердили результативні удари по Волгограду та Самарській області.

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