Новости Недвижимости в Украине и Мире

Последние дома в комплексе "Новопечерские Липки": компания City One Development начала продажу квартир
Дома № 7 и № 8 станут последними новыми домами комплекса "Новопечерские Липки", в которых квартиры можно приобрести напрямую у застройщика
"Республика СТЕМ": компания KAN Development инвестировала более 2 миллиардов гривен в новую школу к своему 25-летию
В школе оборудовали 16 лабораторий, в том числе Maker Space площадью 300 квадратных метров — первое пространство такого формата в украинских школах
На мероприятии Forbes Development с участием DIM Group обсудили будущее украинского девелопмента
Участие DIM Group в профессиональных дискуссиях такого уровня – это прекрасная возможность внести свой вклад в формирование видения будущего украинского девелопмента
Как купить квартиру в новостройке без рисков: полный гид для покупателя
После выбора застройщика наступает этап, где эмоции уступают сухим расчетам – поиск банка и условий финансирования
Процесс мародерства резко ускорился к "часу X": на оккупированной территории Украины начали выселять людей из квартир и опечатывать жилье
Российская "власть" кинула и коллаборантов
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