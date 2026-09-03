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Новости Недвижимости в Украине и Мире

НовостиСобытия
Последние дома в комплексе "Новопечерские Липки": компания City One Development начала продажу квартир
Недвижимость
13,2 т.

Последние дома в комплексе "Новопечерские Липки": компания City One Development начала продажу квартир

Дома № 7 и № 8 станут последними новыми домами комплекса "Новопечерские Липки", в которых квартиры можно приобрести напрямую у застройщика
"Республика СТЕМ": компания KAN Development инвестировала более 2 миллиардов гривен в новую школу к своему 25-летию
Недвижимость
18,1 т.

"Республика СТЕМ": компания KAN Development инвестировала более 2 миллиардов гривен в новую школу к своему 25-летию

В школе оборудовали 16 лабораторий, в том числе Maker Space площадью 300 квадратных метров — первое пространство такого формата в украинских школах
На мероприятии Forbes Development с участием DIM Group обсудили будущее украинского девелопмента
Недвижимость
13,9 т.

На мероприятии Forbes Development с участием DIM Group обсудили будущее украинского девелопмента

Участие DIM Group в профессиональных дискуссиях такого уровня – это прекрасная возможность внести свой вклад в формирование видения будущего украинского девелопмента
Как купить квартиру в новостройке без рисков: полный гид для покупателя
Недвижимость
218,6 т.

Как купить квартиру в новостройке без рисков: полный гид для покупателя

После выбора застройщика наступает этап, где эмоции уступают сухим расчетам – поиск банка и условий финансирования
жилье в оккупации
Новости. Общество
94,1 т.

Процесс мародерства резко ускорился к "часу X": на оккупированной территории Украины начали выселять людей из квартир и опечатывать жилье

Российская "власть" кинула и коллаборантов
Листайте, чтобы увидеть больше
Недвижимость
3,7 т.
Иллюстративное фото, покупка жилья в новостройке в Украине

Новый Гражданский кодекс: изменится ли стоимость жилья

Одной из ключевых идей проекта нового Гражданского кодекса является введение права ожидания на будущий объект недвижимости
Блог
Недвижимость
2,9 т.
Девелоперская компания Stolitsa Group проиграла суд против активистов: подробности

Девелоперская компания Stolitsa Group проиграла суд против активистов: подробности

Требования Stolitsa Group к активистам по удалению публикаций, опровержению и компенсации расходов суд не поддержал
Недвижимость
627
От квадратных метров – к готовому продукту: как меняется логика покупателя жилья в Украине в 2025–2026 годах

От квадратных метров – к готовому продукту: как меняется логика покупателя жилья в Украине в 2025–2026 годах

По данным аналитиков девелоперской компании "Интергал-Буд", доля запросов на квартиры с ремонтом от застройщика выросла с 15-20% в 2023 году до 35-45% в 2025 году
Недвижимость
12,6 т.
Это уникальный небоскреб: в Киеве строят дом, созданный для долголетия

Это уникальный небоскреб: в Киеве строят дом, созданный для долголетия

Основная идея THE ONE Lifetime Tower заключается в поддержке физического и ментального здоровья через инновационную инфраструктуру
Недвижимость
5,7 т.
"Интергал-Буд" возглавил рейтинг "Топ-100 девелоперов Украины"

"Интергал-Буд" возглавил рейтинг "Топ-100 девелоперов Украины"

Рейтинг сформирован аналитической платформой ЛУН на основе реальных показателей деятельности компаний
Рынки и компании
783
Компания Интергал-Буд подвела итоги 2025 года

"Интергал-Буд" подвел итоги 2025 года: новые проекты, ипотека и рекорды

Сколько жилья ввели в эксплуатацию
Недвижимость
25,3 т.
Доход инвесторов Inzhur превысил 1 миллиард гривен

Доход инвесторов Inzhur превысил 1 миллиард гривен

Inzhur – первая украинская RЕІТ-компания, которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную коммерческую недвижимость
Недвижимость
31,7 т.
За 1,5 млрд грн: в Виннице 38 тысяч украинцев впервые в истории совместно приобрели торговый центр

За 1,5 млрд грн: в Виннице 38 тысяч украинцев впервые в истории совместно приобрели торговый центр

Инвесторы фонда Inzhur REIT вместе приобрели самый трафиковый торгово-развлекательный центр Винницы Sky Park
Недвижимость
3,6 т.
Квартиры в 2026 году значительно подорожают

Алгоритмы не помогут: как сделать аренду жилья доступной

В Нью-Йорке разворачивается беспрецедентная дискуссия относительно будущего аренды жилья. Для Украины, где рынок был перегрет даже до полномасштабной войны, ситуация в некоторых регионах, включая столицу, давно стала критической
Блог
Недвижимость
12,6 т.
Почему рассрочки от застройщиков заменили государственную ипотеку: статистика и преимущества

Почему рассрочки от застройщиков заменили государственную ипотеку: статистика и преимущества

Несмотря на расширение программы "еОселя" в 2025 году, она остается недоступной для большинства граждан из-за строгих требований и бюрократии
Недвижимость
14,6 т.
Покупать в новостройке или на вторичке: что выбирают киевляне в 2025 году

Покупать в новостройке или на вторичке: что выбирают киевляне в 2025 году

По данным DIM, в первом полугодии 2025 года средняя цена на новостройки выросла примерно на 14 % в годовом измерении
Недвижимость
11,0 т.
GORO Mountain Resort: стало известно, кто инвестирует в первый отель курорта

GORO Mountain Resort: стало известно, кто инвестирует в первый отель курорта

ОККО Group начала строительство масштабного рекреационного проекта GORO Mountain Resort в октябре 2024 года
Недвижимость
10,7 т.
Жизнь в формате Lifetime: DIM презентовал новый флагманский проект

Жизнь в формате Lifetime: DIM презентовал новый флагманский проект

Событие собрало ведущие агентства недвижимости, партнеров и инвесторов, которые первыми ознакомились с обновленной концепцией и амбициозными планами развития объекта
Недвижимость
10,5 т.
DIM продлил до 31 августа программу гривневой рассрочки на 10 лет

DIM продлил до 31 августа программу гривневой рассрочки на 10 лет

Теперь большее количество покупателей, которые не могут воспользоваться государственной программой "еОселя", смогут приобрести качественное жилье в сегменте комфорт+ и выше
Недвижимость
16,0 т.
В Крыму оккупанты усиленно продают отобранное у украинцев имущество – ISW

В Крыму оккупанты усиленно продают отобранное у украинцев имущество – ISW

В первой половине 2025 года захватчики "наторговали" более 28 миллионов долларов
Недвижимость
12,7 т.
Начата продажа квартир в башне The One в сердце Киева

Начата продажа квартир в башне The One в сердце Киева

Плановое завершение строительства – 2 квартал 2028 года
Недвижимость
9,6 т.
Лучший горнолыжный курорт в Украине

Буковель как украинский Куршевель: станет ли карпатский курорт новым центром гостиничных инвестиций?

Буковель, расположенный в сердце Украинских Карпат, уже давно зарекомендовал себя ведущим горнолыжным курортом страны
Блог
Недвижимость
8,7 т.
В OLEGIV Boutique Residence завершены монолитные работы

В OLEGIV Boutique Residence завершены монолитные работы

Плановое завершение строительства OLEGIV Boutique Residence запланировано на II кв. 2026 г.
Недвижимость
6,0 т.
Украинские застройщики на международной арене: кейсы и перспективы успешной экспансии

Украинские застройщики на международной арене: кейсы и перспективы успешной экспансии

Успешные кейсы ряда компаний демонстрируют, как украинские строители адаптируются к новым рынкам, учитывают местные особенности и преуспевают в разных странах мира.
Блог
Недвижимость
3
А136 Highlight Tower прекращает работы по договорам переуступки

А136 Highlight Tower прекращает работы по договорам переуступки

Это является постоянной практикой на рынке недвижимости
Недвижимость
13,7 т.
Эко-город Lucky Land расширяет список государственных жилищных программ

Эко-город Lucky Land расширяет список государственных жилищных программ

Компания DІМ – один из лидеров столичного региона, постоянно внедряет и расширяет перечень государственных жилищных программ на своих объектах
Недвижимость
8,9 т.
Привлечение архитекторов в градостроительство: путь современных украинских городов

Привлечение архитекторов в градостроительство: путь современных украинских городов

Развитие городов в Украине сегодня сталкивается с многочисленными вызовами
Блог
Недвижимость
28
ВПЛ могут воспользоваться денежной компенсацией на покупку жилья в объектах DІМ

ВПЛ могут воспользоваться денежной компенсацией на покупку жилья в объектах DІМ

Группа компаний DIM расширила список государственных жилищных программ на своих объектах
Недвижимость
32,1 т.
Как добавить 2 этажа к хрущевке: реновация старых зданий для разрешения жилищного кризиса

Как добавить 2 этажа к хрущевке: реновация старых зданий для разрешения жилищного кризиса

Война в Украине оставляет глубокий след, заставив миллионы людей покинуть дома и уничтожив множество построек
Блог
Недвижимость
15,2 т.
Почему первичка подорожала на 40% с начала войны?

Почему первичка подорожала на 40% с начала войны?

Цены на первичном рынке столицы выросли почти на 40% с февраля 2022 года. Почему это одновременно правда и нет, что влияет на стоимость недвижимости и каких цен можно ожидать в 2024-2025 годах?
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