У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Колаж.Економіка РосіїВійна проти України "тисне" на російську економіку: в ISW розкрили масштаб проблем КремляВ Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьВ Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста "зачепило" і що сталосьЗа українські 2 копійки заплатять 80 тисячЗа українські 2 копійки заплатять 80 тисяч: якого року має бути монета"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з КотовимЛітня жінка рахує бюджет на калькуляторі за столом із гривневими банкнотамиУкраїнцям перерахують пенсії: OBOZ.UA підрахував, яким може бути розмір індексаціїВийшла заміж за "Ісуса" та любить Росію з-за кордону: як склалася доля єдиної дочки українофоба Задорнова та що вона думає про війнуВийшла заміж за "Ісуса" та любить Росію з-за кордону: як склалася доля єдиної дочки українофоба Задорнова та що вона думає про війнуІлюстрація - жінка з прапором УкраїниСотням біженців з України уріжуть виплати у країні Європи: кого зачепитьАдміністраторку підпільного казино на Полтавщині оштрафували на 170 тис. грнВ Україні 7 років судили адміністраторку казино: що вирішив судЛюдина відключає електрочайник від розетки на кухніЧерез відключення електроенергії може згоріти техніка: що варто зробити кожному українцюНасичений день для важливих розмов і рішень: Раки, будьте сміливими, а Тельці відпочиньте – гороскоп на 10 листопада для всіхНасичений день для важливих розмов і рішень: Раки, будьте сміливими, а Тельці відпочиньте – гороскоп на 10 листопада для всіх
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,6 т.
У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео
Вибухи у Новгородській області

У ніч на 10 листопада на території країни-агресорки Росії було неспокійно. Серія вибухів пролунала у місті Стара Русса Новгородської області.

Під атаку ймовірно потрапив 123-й авіаційний ремонтний завод, який обслуговує, зокрема, і військові літаки. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Деталі атаки

"У Новгородській області пролунала серія вибухів. Ймовірно Сили Оборони атакували 123-й авіаційний ремонтний завод", – йдеться у повідомленні.

У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Наслідки атаки у Новгородській області. Джерело: t.me/supernova_plus

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
13,2 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
13,2 т.
28 днів під землею: бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
2,8 т.
Двоє працівників ЗАЕС загинули внаслідок атаки російського дрона: МАГАТЕ б'є на сполох
2,8 т.
Двоє працівників ЗАЕС загинули внаслідок атаки російського дрона: МАГАТЕ б'є на сполох
Софія ЗакревськаСофія Закревська
2,4 т.
Удари по ворожій логістиці не припиняються: в мережі показали свіжі епізоди з окупованої Донеччини. Відео
2,4 т.
Удари по ворожій логістиці не припиняються: в мережі показали свіжі епізоди з окупованої Донеччини. Відео
У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Наслідки атаки у Новгородській області. Джерело: t.me/supernova_plus

У коментарях місцевих пабліків росіяни активно коментували нічну "движуху" та "салют" у місті Стара Русса. Також вони повідомляли про перебої з електропостачанням і рух пожежних машин у напрямку авіаремонтного заводу.

Одна з місцевих жительок поскаржилася, що під час атаки було чути численні вибухи, а вдалині виднівся вогонь. За її словами, щонайменше два безпілотники нібито вдалося збити.

У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Повідомлення. Джерело: Скриншот

У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Повідомлення. Джерело: Скриншот

За інформацією російських моніторингових каналів, небезпеку атаки безпілотників у Новгородській області оголосили майже одразу після опівночі.

Інформація про наслідки атаки наразі потребує додаткового підтвердження.

Що відомо про об'єкт

123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі займається ремонтом і технічним обслуговуванням російської військово-транспортної авіації. Зокрема, підприємство працює з літаками Іл-76, Іл-78 і Л-410, а також ремонтує авіаційні двигуни.

Крім того, завод проводить відновлення та модернізацію авіаційних систем і є одним із найбільших виконавців державного оборонного замовлення в Новгородській області.

У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

Карта. Джерело: google.com

Підприємство вже зазнавало атаки 17 березня. Тоді, за наявною інформацією, було уражено ангар, призначений для обслуговування літаків Іл-76 і Л-410, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах. На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїросіянилітакремонтпожежавибухРосіяБПЛА
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!