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У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,0 т.
У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео
Ураження дата-центру. Джерело: Скриншот

У ніч на 23 жовтня атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ у місті Городець Нижньогородської області. Це один із двох ключових дата-центрів російської податкової служби, які працюють у георозподіленому режимі.

Про атаку повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували відео події.

У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео

У Exilenova+ підтвердили вибухи в районі центру обробки даних ФНС РФ у Городці. Джерело: Telegram-канал Exilenova+

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За даними каналу, на об'єкті зберігають та обробляють інформацію державних реєстрів РФ, зокрема податкові бази даних. Його ураження потенційно може позначитися на роботі державних інформаційних систем Росії.

Водночас масштаби пошкоджень і наслідки атаки наразі потребують підтвердження.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 18 жовтня українські сили завдали ударів по низці об'єктів у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області РФ. Серед них – дата-центр російської соцмережі "Вконтакте", нафтовий термінал, склад маркетплейсу Ozon та електропідстанція. За словами місцевого губернатора, через ураження останньої близько 20 тисяч людей залишилися без світла.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ці атаки виявили вразливості російської протиповітряної оборони та проблеми з командуванням і управлінням. За оцінкою аналітиків, удари по цифровій інфраструктурі й дата-центрах спричиняли масштабні перебої в роботі сервісів та електропостачанні.

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