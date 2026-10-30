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У Полтаві російський дрон впав на території гаражного кооперативу: є постраждалі. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,7 т.
У Полтаві російський дрон впав на території гаражного кооперативу: є постраждалі. Фото
У Полтаві російський дрон впав на території гаражного кооперативу: є постраждалі. Фото. Джерело: Полтавська ОВА

У п'ятницю, 30 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Полтаву безпілотниками. Один із них влучив у територію гаражного кооперативу, на місці спалахнула пожежа, у поруч розташованих будинках вибило вікна.

Внаслідок російської атаки постраждало двоє чоловіків, одного з них госпіталізували. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дяківнич.

Що відомо

Росія атакувала Полтаву безпілотниками 30 жовтня. У Полтавській ОВА зазначили, що падіння БпЛА зафіксовано на території гаражного кооперативу. На місці атаки виникла пожежа.

"Сталося загоряння приміщення гаражу та легкового автомобіля. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється", – назначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Пізніше в ОВА додали, що внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків 71 та 73 років. Один з них отримав травми середньої тяжкості, його ушпиталили. Іншому медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Також внаслідок удару в прилеглих будинках вибито вікна – пошкоджень зазнали 8 приватних та 4 багатоквартирні будинки, зазначило медіа PVP.POLTAVA.

Росія атакувала Полтаву безпілотниками 30 жовтня.Джерело: Полтавська ОВА

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в Полтаві вранці 25 жовтня пролунав вибух. Місто опинилося під атакою ворожих дронів. Росіяни вдарили по одному з міських торговельних комплексів.

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