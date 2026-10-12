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"У противника все дуже погано": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Лиманському напрямку

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 2,5 т.
"У противника все дуже погано": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Лиманському напрямку
Українська оборона стримує ворога. Джерело: Facebook/66-та ОМБр імені князя Мстислава Хороброго

Російські окупанти на Лиманському напрямку намагаються просуватися малими штурмовими групами. Однак українська оборона стримує ці спроби шляхом розширення кіл-зони та укріплення позицій, які ускладнюють дії окупантів.

Про це в етері "Еспересо" розповіла начальниця штабу батальйону безпілотних систем MARA 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Олена Розвадовська. Вона наголосила, що попри ротації підрозділів, противнику не вдається досягти бажаних результатів.

Окупанти не можуть прорвати українську оборону

За словами Розвадовської, після оцінки ситуації на Лиманському напрямку російські війська активізували спроби просування малими піхотними групами з різних напрямків. Загарбники намагаються вклинитися в українську оборону, однак досягти бажаного результату їм не вдається.

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"Враховуючи те, що кіл-зона зросла, що наші Сили оборони закріпилися на Лиманському напрямку, зокрема наша 66-та бригада, у противника це все дуже погано виходить. Чому ми беззаперечно раді", – наголосила вона.

''У противника все дуже погано'': у Силах оборони розповіли, що відбувається на Лиманському напрямку

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Україна протистоїть ворогу попри перевагу РФ у ресурсах

Начальниця штабу батальйону безпілотних систем MARA 66-ї ОМБр зазначила, що окупанти продовжують проводити ротації підрозділів на Лиманському напрямку. Водночас перебіг боїв, за її оцінкою, свідчить про здатність України ефективно протидіяти російській агресії навіть за суттєвої переваги противника в ресурсах.

"Той факт, наскільки масштабно і професійно меншою кількістю ресурсів Україна виграє в цій війні, я вважаю, дуже показовий", – заявила вона.

Військова наголосила, що росіянам варто позбутися ілюзій "й думати, що вони наддержава, а просто змінити свою владу і, в першу чергу, своє мислення".

Нагадаємо, за інформацією ISW, українські військові нещодавно просунулися до річки Жеребець на північний схід від Лимана, а також на схід від Олександрівки. Крім того, наші захисники продовжують витісняти російські сили з позицій поблизу Лимана, зокрема завдяки інтенсивному застосуванню артилерії.

Як писав OBOZ.UA, під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищували автомобільний і мототранспорт російських окупантів. Завдяки цьому українські військові порушували логістику ворога та перешкоджали доставленню озброєння і боєприпасів на передові позиції.

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