У Республіці Комі атаковано НПЗ: після вибухів піднявся дим. Фото і відео
9 жовтня Сили оборони України атакували Республіку Комі в Росії. Під ударом опинився Ухтинський нафтопереробний завод.
На підприємстві після ударів спалахнула пожежа, над ним видно дим. Про це пише Exilenova+.
Що відомо про атаку
Про те, що Україна дотягнулася до Ухти в Республіці Комі, що за понад 1800 км від українсько-російського кордону, в Exilenova+ повідомили незадовго до 10-ї години ранку.
"Ухта, Республіка Комі, місцеві жителі повідомляють про атаку на Ухтинський НПЗ", – йшлося у повідомленні.
На підприємстві внаслідок атаки спалахнула пожежа: на відео, знятих очевидцями, видно стовп диму.
Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури "ЛУКОЙЛ".
Підприємство, яке також називають "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка", здатне переробляти близько 4,2 млн тонн нафти на рік.
Основна продукція – автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль.
Інформація про наслідки атаки та масштаби можливих пошкоджень уточнюється.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше цього ж дня стало відомо, що у Тверській області було атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 і Х-101.
Крім того, у Бєлгородській області внаслідок атаки горіла нафтобаза.
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