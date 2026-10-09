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У Республіці Комі атаковано НПЗ: після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 3,6 т.
У Республіці Комі атаковано НПЗ: після вибухів піднявся дим. Фото і відео
Атаковано НПЗ в Ухті

9 жовтня Сили оборони України атакували Республіку Комі в Росії. Під ударом опинився Ухтинський нафтопереробний завод.

На підприємстві після ударів спалахнула пожежа, над ним видно дим. Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку

Про те, що Україна дотягнулася до Ухти в Республіці Комі, що за понад 1800 км від українсько-російського кордону, в Exilenova+ повідомили незадовго до 10-ї години ранку.

"Ухта, Республіка Комі, місцеві жителі повідомляють про атаку на Ухтинський НПЗ", – йшлося у повідомленні.

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На підприємстві внаслідок атаки спалахнула пожежа: на відео, знятих очевидцями, видно стовп диму.

Ухтинський нафтопереробний завод входить до структури "ЛУКОЙЛ".

Підприємство, яке також називають "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка", здатне переробляти близько 4,2 млн тонн нафти на рік.

Основна продукція – автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль.

Інформація про наслідки атаки та масштаби можливих пошкоджень уточнюється.

У Республіці Комі атаковано НПЗ: після вибухів піднявся дим. Фото і відео

Здійснено атаку на НПЗ в Ухті (Комі)

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше цього ж дня стало відомо, що у Тверській області було атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 і Х-101.

Крім того, у Бєлгородській області внаслідок атаки горіла нафтобаза.

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