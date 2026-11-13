У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
У ніч проти 13 листопада російські загарбники атакували ударними безпілотниками місто Рівне. Один із дронів поцілив у житлову багатоповерхівку, через що постраждали мирні люди.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, російський безпілотник влучив безпосередньо в житловий будинок.
Удар по місту
"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника", – зазначив очільник ОВА і показав цей будинок.
Внаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Також у двох квартирах зафіксували загоряння, повідомив Олександр Коваль.
За словами глави військової адміністрації, наразі міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.
Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 6 листопада російські війська також атакували Рівненщину. В одному з сіл Сарненського району вони вбили чоловіка. Там також було пошкоджено будинок та вантажівку.
Останнім часом Росія наростила інтенсивність атак на Рівненщину. Так, під час однієї з них було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Тоді постраждали люди.