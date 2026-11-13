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У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
156
У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото
У Рівному росіяни влучили у багатоповерхівку. Джерело: Олександр Коваль в Telegram

У ніч проти 13 листопада російські загарбники атакували ударними безпілотниками місто Рівне. Один із дронів поцілив у житлову багатоповерхівку, через що постраждали мирні люди.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, російський безпілотник влучив безпосередньо в житловий будинок.

Удар по місту

У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото

Рівне, 13 листопада. Джерело: Коваль в Telegram

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника", – зазначив очільник ОВА і показав цей будинок.

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Внаслідок удару травм зазнали п’ятеро людей. Також у двох квартирах зафіксували загоряння, повідомив Олександр Коваль.

У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі: усі подробиці. Фото

Рівне, 13 листопада. Джерело: Коваль в Telegram

За словами глави військової адміністрації, наразі міська влада готує відселення мешканців пошкодженого будинку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 6 листопада російські війська також атакували Рівненщину. В одному з сіл Сарненського району вони вбили чоловіка. Там також було пошкоджено будинок та вантажівку.

Останнім часом Росія наростила інтенсивність атак на Рівненщину. Так, під час однієї з них було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Тоді постраждали люди.

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