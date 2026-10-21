У Рівному ворог вдарив по гіпермаркету "Метро" і житловому сектору. Фото
У середу, 21 жовтня, російські війська атакували торговельний заклад мережі "Метро" в Рівному. Внаслідок атаки постраждалих немає.
Про це повідомляє начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Обставини удару та масштаби пошкоджень уточнюються.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки також постраждав житловий сектор. В одному з будинків виникла пожежа, яку вже локалізували. Мешканці не постраждали.
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