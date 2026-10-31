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"У росіян дефіцит людей": Жмайло пояснив, на що робить ставку ворог напередодні зими

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
696
"У росіян дефіцит людей": Жмайло пояснив, на що робить ставку ворог напередодні зими
У Росії бракує особового складу. Джерело: Росмедіа

Напередодні зимового періоду російські війська намагатимуться зберігати тиск на українську оборону та шукати слабкі місця на фронті. Водночас Росія стикається з дефіцитом особового складу, а без загальної мобілізації їй буде складно переломити ситуацію.

Тому ворог зосереджуватиме сили на окремих напрямках і намагатиметься демонструвати локальні успіхи. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Чому осінньо-зимовий період може бути сприятливішим для ЗСУ

За словами Жмайла, зміна погодних умов може зіграти на користь українських військових, які переважно ведуть оборонні дії. Після зникнення "зеленки" ефективність українських безпілотників підвищується.

Одним із пріоритетів командування ЗСУ він назвав розширення кіл-зони до 40–50 кілометрів і насичення її роботизованими комплексами та дронами для постійного моніторингу.

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"Осінньо-зимовий період може бути для нас більш сприятливим, тому що ми стоїмо в обороні", – пояснив Жмайло.

У Росії бракує особового складу

Водночас російська армія стикається з нестачею людей. Як зазначив Жмайло, раніше про дефіцит у 6–7 тисяч військових на місяць повідомляв представник Офісу президента Павло Паліса.

За оцінкою експерта, без загальної мобілізації Росії буде важко змінити ситуацію на фронті. Раніше там планували набрати 300 тисяч військових до Нового року та ще 300 тисяч після нього. Для цього вже створили відповідну інфраструктуру, однак мобілізаційні заходи залишаються обмеженими.

"Цей маховик точно не запущений на повну", – наголосив Жмайло.

На яких напрямках ворог намагатиметься тиснути

Через нестачу особового складу російські війська намагатимуться підтримувати тиск і розтягувати українську оборону. Для цього вони концентрують сили на окремих ділянках фронту.

Зокрема, Жмайло згадав Костянтинівський напрямок, бої в районі Добропілля та активізацію російських військ на Херсонщині. Останню він пов’язав із проведенням Олешківської гуманітарної місії.

Експерт вважає, що ворог намагатиметься точково продавлювати українську оборону та демонструвати локальні результати для російської пропаганди.

"Вони будуть намагатися протискати нашу оборону і показувати результат, масштабувати це в своїй пропаганді, мовляв, все одно російська армія наступає, є якісь здобутки", – зазначив він.

За словами Жмайла, для створення такого пропагандистського ефекту росіяни також відправлятимуть на окремі ділянки своїх "прапоротримачів".

Водночас експерт наголосив, що йдеться саме про локальні спроби наступу. Російські війська використовують більше живої сили та військового ресурсу й уже не перший рік намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

''У росіян дефіцит людей'': Жмайло пояснив, на що робить ставку ворог напередодні зими

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом доби 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках – там відбулося 18 і 14 боєзіткнень із російськими окупантами відповідно. На Запоріжжі ворог також продовжує тиснути: на Гуляйпільському напрямку відбулося вісім ворожих атак.

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