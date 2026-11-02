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У Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причину

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
3,8 т.
У Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причину
Су-57. Джерело: uk.wikipedia.org

На російському військовому аеродромі "Ахтубінськ" вибухнув дороговартісний винищувач Су-57. Інцидент стався 29 жовтня під час запуску двигунів літака.

Однією з можливих причин аварії могло стати неякісне пальне, внаслідок дії "далекобійних санкцій" України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

ГУР пояснило, що могло призвести до вибуху літака

За даними розвідвідомства, винищувач Су-57 вибухнув на військовому аеродромі "Ахтубінськ" під час запуску двигунів. Вартість цього бойового літака оцінюють приблизно у 150 мільйонів доларів.

"Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1 (т. зв. "изделие 117"). Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування, – пальне неналежної якості", – йдеться у повідомленні.

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РФ шукала за кордоном авіапальне через дефіцит власного

Ще наприкінці серпня ГУР повідомляло, що українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ призвели до значного скорочення виробництва авіаційного гасу. Дефіцит пального посилився через потребу Росії одночасно нарощувати повітряні атаки по Україні та забезпечувати цивільну авіацію.

Унаслідок цього країна-агресорка запровадила тимчасову заборону на експорт авіапального та почала шукати можливості для закупівлі іноземного Jet A-1. Це паливо є аналогом російських марок ТС-1 і РТ та підходить для використання в газотурбінних авіаційних двигунах.

За даними розвідки, Jet A-1 сумісне з низкою російських бойових літаків, зокрема МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М і Ту-95МС. Його також можна використовувати для заправки ударних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5", оснащених турбореактивними двигунами.

"Документально підтверджено, що оснащені двигунами ПС-90А-76 російські військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, які використовуються міністерством оборони РФ для транспортування озброєння і військової техніки, зокрема оперативно-тактичних ракетних комплексів, використовують паливо стандарту Jet A-1 замість рекомендованого заводом-виробником – ТС-1 (ГОСТ 10227-86)", – наголошувало розвідвідомство.

Також ГУР встановило маршрути постачання іноземного авіапального до Росії та компанії, причетні до цих операцій. Зокрема, три танкери тіньового флоту доставили до портів Санкт-Петербурга та Владивостока близько 70 тис. тонн пального Jet A-1 із Південної Кореї та Єгипту. Частина цих поставок призначалася компаніям, які за державними контрактами забезпечують потреби Міноборони та інших силових структур РФ.

Доповнюється...

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