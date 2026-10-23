В Україні та Росії підтвердили запровадження ''режиму тиші'' для евакуації цивільного населення із заблокованих Олешок

В Україні та Росії підтвердили, що їхні війська припинять вогонь на Херсонському напрямку. "Режим тиші" запроваджується з 3 години ранку 27 жовтня 2026 року у зв’язку з проведенням гуманітарної операції в районі населеного пункту Олешки на лівому березі Дніпра.

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Позиція РФ

Про готовність росіян припинити вогонь заявив начальник Генерального штабу ЗС РФ – перший заступник міністра оборони Росії Валерій Герасимов. Його заяву поширили на офіційних сторінках міноборони країни-агресорки.

"Для забезпечення безпеки людей і доставки соціально важливих вантажів буде організовано проведення інженерної розвідки та забезпечення безпечного руху гуманітарної колони до населеного пункту Олешки Херсонської області", – сказано в повідомленні.

Заява української сторони

У Генеральному штабі ЗСУ оголосили, що для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом.

"Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян", – сказано в повідомленні.

У ГШ зазначили, що Сили оборони України забезпечать виконання рішень верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку.

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"Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – додали у Генштабі.

Омбудсман Дмитро Лубінець оголосив про запуск гуманітарної місії в Олешках і пообіцяв звітувати по кожному етапу її виконання.

За його словами, було зафіксовано всі домовленості, сторони підписали угоду. Вона передбачає кілька етапів, серед яких підготовка до режиму тиші, розмінування шляхів, доставка гуманітарної допомоги та розблокування виїзду.

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Що передувало

Днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна та Росія наближаються до узгодження останніх деталей евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію.

Йдеться про жителів Олешок та ще шести населених пунктів поблизу, де можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей.

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Лубінець зазначав, що російська сторона взяла в роботу всі пропозиції України щодо евакуації. Омбудсман додавав, що певні складні питання ще залишаються, однак він сподівався, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.

А вже 23 жовтня у Білому домі заявили, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині, яке має набути чинності 29 жовтня. Перемир'я покликане забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних.

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Домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, яка разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Після набуття перемирʼям чинності цивільні представники керівництва України та Росії, які не входять до військових структур, разом відвідають жителів Олешок удома, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують. Тим, хто захоче евакуюватися, нададуть необхідну підтримку й транспорт до обраного місця призначення.

Як повідомляв OBOZ.UA, у місті Олешки на Херсонщині люди їдять траву, зокрема портулак, щоб вижити в жахливих умовах російської окупації. Наближення зими і загроза не лише голоду, а й холоду посилюють гуманітарну кризу.