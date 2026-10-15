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У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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icon 3,0 т.
У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ
У ніч проти 15 жовтня в Росії заявили про атаку українських безпілотників на Рязанський НПЗ. Джерело: Колаж OBOZ.UA/РосЗМІ/АрміяInform

У ніч проти 15 жовтня в Росії заявили про атаку українських безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) – одне з ключових підприємств, що постачає пальне до Москви. Місцева влада повідомила про пожежу на заводі та скасувала заняття в частині шкіл і дитсадків.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Також було зафіксовано влучання по складу й автомобілях на території іншого підприємства в місті.

Що відомо про атаку на Рязанський НПЗ

Через загрозу атак безпілотників влада скасувала заняття в школах і дитячих садках Октябрського району Рязані, де розташований нафтопереробний завод, а також у частині Радянського району.

Рязанський НПЗ є третім за потужністю нафтопереробним заводом Росії – його потужність становить 17,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство щороку виробляє понад 2 млн тонн бензину та більш ніж 3 млн тонн дизельного пального, а також є одним із ключових постачальників пального для Москви.

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У Кремлі цинічно пояснили продовження ударів по Україні

Напередодні прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росію нібито не можна звинувачувати в порушенні так званого енергетичного перемир’я. За його словами, пропозицію президента США Дональда Трампа не було конкретизовано, тому Москва не вважає свої удари по українській енергетичній інфраструктурі порушенням домовленостей.

У Росії після цинічних заяв про ''перемир'я'' поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ

Дмитро Пєсков. Джерело: Getty

Пєсков озвучив цю позицію у коментарі російським пропагандистським медіа після ударів по київських теплоелектроцентралях та інших енергетичних об’єктах України в ніч проти 14 жовтня. У Кремлі також дали зрозуміти, що російська армія не збирається припиняти атаки, а робота над питанням так званого перемир’я нібито триватиме.

Що Зеленський заявляв про енергетичне перемир’я між Україною та Росією

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, на яку Київ погодився на прохання США. За словами глави держави, Україна пішла на цей крок, однак Росія продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

У Росії після цинічних заяв про ''перемир'я'' поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ

Володимир Зеленський. Джерело: Getty

Зеленський також назвав умову, за якої Україна може знову тимчасово припинити удари по російських НПЗ. Київ очікує на додаткові американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot – президент назвав їх постачання мінімальною вимогою для майбутніх пауз в атаках.

Як писав OBOZ.UA, 12 жовтня Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що Україна не атакувала російські енергетичні об’єкти, тоді як Росія продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Глава держави наголосив на необхідності посилити тиск на Москву через її дії.

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