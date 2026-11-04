У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Після Олешок: що загрожує Херсону, чи буде форсування Дніпра? Селезньов поділився оцінкамиПісля Олешок: що загрожує Херсону, чи буде форсування Дніпра? Селезньов поділився оцінкамиЕлектромережі в Україні. ІлюстраціяТариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*годДемократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)Демократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуСили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевшеПерешкоджав обшуку: у НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї. Усі подробиціПерешкоджав обшуку: у НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї. Усі подробиціЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 деньЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 деньЩе один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" КапустінЩе один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" КапустінУродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників СШАУродженка України Спартц, яка виступала проти допомоги Києву, програла вибори до Палати представників США
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
2,7 т.
У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти
Наслідки російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області, 2 листопада 2026 року. Джерело: ДСНС України

Російські війська 2 листопада завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди. Наразі відомо про 37 загиблих, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Російські пропагандистські канали похвалилися кадрами цього злочину, опублікувавши відео авіаудару та фактично не приховуючи своєї причетності до вбивства мирних жителів. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Росіяни похвалилися застосуванням ФАБ-3000 під час удару по Комишувасі. Джерело: Скриншот

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
14,8 т.
"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео
14,8 т.
"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
8,6 т.
Крим знову залишився без світла: окупанти заявили про нову "аварію"
8,6 т.
Крим знову залишився без світла: окупанти заявили про нову "аварію"
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
7,0 т.
"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні
7,0 т.
"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні

За словами Казанського, люди ховалися в укритті, однак російська армія скинула на будівлю школи тритонну авіабомбу, і сховище не змогло їх уберегти. Журналіст наголосив, що після вибуху такої потужності шансів вижити в людей не було.

У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Під завалами опинилися цивільні, поліцейські та рятувальники. Джерело: t.me/UA_National_Police

У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Наслідки обстрілу Комишувахи. Джерело: t.me/UA_National_Police

Російські канали також заявили, що навчальний заклад нібито був місцем тимчасової дислокації операторів дронів зі складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Денис Казанський назвав те, що сталося, жахливим і демонстративним терористичним актом. Він звернув увагу на особливий цинізм російської сторони: там не заперечують своєї причетності до трагедії, а навпаки, відкрито поширюють відео масового вбивства цивільних.

У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, до робіт залучені кінологи та гірничорятувальники ДСНС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці 2 листопада близько сотні жителів Комишувахи прийшли до місцевої школи, щоб отримати гуманітарну допомогу. Пункт видачі працював там щотижня для тих, хто залишився в селищі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що російські військові не могли не знати, для чого використовували будівлю та що там перебували цивільні. Після першого влучання по школі окупанти завдали ще одного удару – дев'ятьма авіабомбами по укриттю. Серед загиблих були двоє рятувальників ДСНС і четверо поліцейських.

Ще один удар російські війська завдали 1 листопада на Вінниччині: безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища в Козятинській громаді. Унаслідок атаки загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка, яку після поранення доправили до реанімації, проте врятувати її не вдалося.

Схожі теми
Російські обстрілиВійни Росії проти УкраїниВійна в УкраїніВоєнні злочини Росіїсмертьшколагуманітарна допомогаФАБРосіяДенис КазанськийДенис Казанський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!