У Росії похвалились відео удару по школі в Комишувасі, яким вбили 37 людей: ще десятки зникли безвісти

Російські війська 2 листопада завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди. Наразі відомо про 37 загиблих, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

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Російські пропагандистські канали похвалилися кадрами цього злочину, опублікувавши відео авіаудару та фактично не приховуючи своєї причетності до вбивства мирних жителів. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

За словами Казанського, люди ховалися в укритті, однак російська армія скинула на будівлю школи тритонну авіабомбу, і сховище не змогло їх уберегти. Журналіст наголосив, що після вибуху такої потужності шансів вижити в людей не було.

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Російські канали також заявили, що навчальний заклад нібито був місцем тимчасової дислокації операторів дронів зі складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Денис Казанський назвав те, що сталося, жахливим і демонстративним терористичним актом. Він звернув увагу на особливий цинізм російської сторони: там не заперечують своєї причетності до трагедії, а навпаки, відкрито поширюють відео масового вбивства цивільних.

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Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, до робіт залучені кінологи та гірничорятувальники ДСНС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці 2 листопада близько сотні жителів Комишувахи прийшли до місцевої школи, щоб отримати гуманітарну допомогу. Пункт видачі працював там щотижня для тих, хто залишився в селищі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що російські військові не могли не знати, для чого використовували будівлю та що там перебували цивільні. Після першого влучання по школі окупанти завдали ще одного удару – дев'ятьма авіабомбами по укриттю. Серед загиблих були двоє рятувальників ДСНС і четверо поліцейських.

Ще один удар російські війська завдали 1 листопада на Вінниччині: безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища в Козятинській громаді. Унаслідок атаки загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка, яку після поранення доправили до реанімації, проте врятувати її не вдалося.