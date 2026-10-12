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У Росії розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал" з осколково-фугасною бойовою частиною –  ГУР

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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У Росії розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал" з осколково-фугасною бойовою частиною –  ГУР
Росія працює над модифікацією аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Джерело: War&Sanctions.

Росія працює над модифікацією аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною. Водночас у 2026 році країна-агресор суттєво скоротила обсяги державного оборонного замовлення на ці ракети та переорієнтувала виробничі ресурси на випуск балістичних ракет "Іскандер-М".

Українському управлінню відомо про її складові та підприємства, які беруть участь у виробничій кооперації. Про це повідомило ГУР Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions.

Отже до виготовлення цих ракет залучені 58 російських підприємств, 22 з яких не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Ракета 9-С-7760, відома як Х-47М2 "Кинджал", є одноступеневою твердопаливною аеробалістичною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. Близько 90% її складових уніфіковано з компонентами балістичної ракети 9М723 комплексу "Іскандер-М".

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Серед особливостей "Кинджала" українська розвідка називає хвостовий аеродинамічний обтічник, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційну головку самонаведення та станцію активних перешкод. Також ракета має систему відстрілу хибних цілей С-200.

Наразі для "Кинджала" передбачено два типи бойових частин, а саме проникаючу фугасну, призначену для ураження перекриттів, бетонних і захищених конструкцій, та спеціальну ядерну. Розробка варіанта з осколково-фугасною бойовою частиною може бути пов’язана з проблемами точності наведення ракети, оскільки для застосування проникаючої бойової частини точність ураження має особливе значення.

У розвідці зазначили, що скорочення виробництва "Кинджалів" пов’язане не лише з перерозподілом ресурсів на користь ракет "Іскандер-М", а й з обмеженими можливостями Росії щодо використання літаків-носіїв. Йдеться про винищувачі-перехоплювачі МіГ-31І та МіГ-31К, які російська авіаційна промисловість наразі не виробляє.

Розвідка також анонсувала оприлюднення переліку російських підприємств, що займаються модернізацією та обслуговуванням літаків МіГ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна навчилася протидіяти російській балістиці за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Хороші результати у цьому показала система Lima.

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