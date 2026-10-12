У Росії розробляють нову модифікацію ракети "Кинджал" з осколково-фугасною бойовою частиною –  ГУР

Росія працює над модифікацією аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною. Водночас у 2026 році країна-агресор суттєво скоротила обсяги державного оборонного замовлення на ці ракети та переорієнтувала виробничі ресурси на випуск балістичних ракет "Іскандер-М".

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Українському управлінню відомо про її складові та підприємства, які беруть участь у виробничій кооперації. Про це повідомило ГУР Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions.

Отже до виготовлення цих ракет залучені 58 російських підприємств, 22 з яких не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Ракета 9-С-7760, відома як Х-47М2 "Кинджал", є одноступеневою твердопаливною аеробалістичною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. Близько 90% її складових уніфіковано з компонентами балістичної ракети 9М723 комплексу "Іскандер-М".

Серед особливостей "Кинджала" українська розвідка називає хвостовий аеродинамічний обтічник, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційну головку самонаведення та станцію активних перешкод. Також ракета має систему відстрілу хибних цілей С-200.

Наразі для "Кинджала" передбачено два типи бойових частин, а саме проникаючу фугасну, призначену для ураження перекриттів, бетонних і захищених конструкцій, та спеціальну ядерну. Розробка варіанта з осколково-фугасною бойовою частиною може бути пов’язана з проблемами точності наведення ракети, оскільки для застосування проникаючої бойової частини точність ураження має особливе значення.

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У розвідці зазначили, що скорочення виробництва "Кинджалів" пов’язане не лише з перерозподілом ресурсів на користь ракет "Іскандер-М", а й з обмеженими можливостями Росії щодо використання літаків-носіїв. Йдеться про винищувачі-перехоплювачі МіГ-31І та МіГ-31К, які російська авіаційна промисловість наразі не виробляє.

Розвідка також анонсувала оприлюднення переліку російських підприємств, що займаються модернізацією та обслуговуванням літаків МіГ.

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