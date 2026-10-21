У Росії сім цілей на зиму в Україні: аналітики розкрили плани ворога по місяцях

Масовані удари по українських енергетичних об’єктах стали ретельно спланованою багатоцільовою кампанією РФ. Агресор не лише намагається залишити українців без світла й тепла, а й істотно послабити економіку країни.

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Водночас удари по енергетиці Кремль може використовувати як один з інструментів шантажу. Про це йдеться в аналітичному звіті "П’ята зима: змагання на швидкість" від Ukraine Facility Platform.

Ключові задуми Кремля

Майбутня зима збігається з низкою ключових міжнародних і внутрішніх подій – від проміжних виборів у США та засідань Європейської ради до перегляду програм МВФ і формування українського бюджету на 2027 рік. За цих умов російські атаки мають стати інструментом тиску як на західних партнерів Києва, так і на переговорні позиції України.

Експерти наголошують, що агресор прагне не лише спричинити катастрофічний дефіцит генерації в морозний період, а й спробувати фізично відрізати цілі регіони від об’єднаної енергосистеми.

Серед семи основних цілей ворога аналітики виділяють:

Знелюднення і заморожування: провокування нових хвиль біженців і релокації бізнесу з прифронтових областей, півдня країни та великих мегаполісів.

Внутрішній дестабілізаційний ефект: спроби спровокувати конфлікти між місцевою владою та центральним урядом через критичні аварії.

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Тиск на союзників: демонстрація медійних кадрів знеструмлених міст, щоб знизити готовність Заходу фінансувати допомогу Україні.

Шантаж на переговорах: спроби обміняти тимчасове припинення обстрілів на територіальні поступки, зняття санкцій або відмову Києва від атак на російські нафтопереробні підприємства.

Відволікання ресурсів із передової: примушення України обирати між захистом неба над мирними містами та прикриттям фронту, а також уповільнення роботи оборонно-промислового комплексу.

Удар по економіці: блокування роботи бізнесу, скорочення податкових надходжень і зрив інвестиційних проєктів.

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Тестування тактики: відпрацювання нових методів руйнування цивільної інфраструктури для можливого застосування на нових напрямках.

Як змінюватимуться пріоритети РФ

Хоча головна мета Москви залишається незмінною, методика зимового терору стає дедалі гнучкішою. Аналітики визначили ймовірний графік зміщення акцентів противника за місяцями:

Жовтень 2026: Головний акцент зроблено на психологічному тиску та формуванні переговорних важелів. Завдання – переконати міжнародних партнерів у вразливості інфраструктури нового покоління та підвищити ціну подальшої підтримки України.

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Листопад 2026: У період проведення виборів у США та затвердження держбюджету України РФ спробує максимально посилити тиск, щоб просувати тему так званого "енергетичного перемир’я".

Грудень 2026: Приурочений до саміту G20 і зустрічі лідерів ЄС. Ворог планує активно розхитувати внутрішній спокій в Україні та залякувати зовнішньополітичних союзників.

Січень 2027: Піковий період зимових морозів. Очікуються концентровані удари по системах тепло-, водо- та електропостачання великих міст (насамперед на півдні та Лівобережжі), а також спроби розділити єдину енергосистему України по руслу Дніпра.

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Лютий 2027: Напередодні п’ятої річниці повномасштабної війни агресор зосередиться на виснаженні запасів ракет ППО, ремонтних резервів і фінансових ресурсів. Паралельно мета ударів – вдарити по українській економіці та відволікти сили від ситуації на фронті.

Нагадаємо, 21 жовтня російські війська атакували Кременчук у Полтавській області. Один із ворожих ударних дронів влучив у будівлю Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Як писав OBOZ.UA, уночі 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, зокрема дитина, дістали поранення. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і майже два десятки приватних автомобілів.