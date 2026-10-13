У Росії відмовилися від енергетичного перемир’я з Україною і дали "сигнал" щодо своїх планів – ISW

Кремль категорично відкидає будь-які пропозиції щодо припинення вогню з Україною, зокрема ініціативи, пов’язані з енергетичним перемир’ям або проведенням виборів. Вище керівництво РФ розраховує виключно на повну перемогу і не має наміру йти на компроміси.

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Високопоставлені російські чиновники публічно підтвердили, що станом на 12 жовтня жодних угод про припинення вогню не існує. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Кремль категорично проти перемир’я

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Зеленський намагається домогтися перерви для відновлення української армії, додавши, що Київ не "заслужив перепочинку". Тому в Москві відкинули будь-які ініціативи, які дозволили б Києву провести законні вибори.

У свою чергу, речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив пропозицію про 60-денне припинення вогню. Натомість Пєсков цинічно заявив про готовність Путіна "призупинити удари на один день", що фактично є абсурдною пропозицією та неприхованою відмовою від реального діалогу.

Удари по енергетиці та відмова від пропозицій Трампа

Практичним підтвердженням позиції Москви став черговий удар по українській енергетичній інфраструктурі в ніч на 12 жовтня. Ці дії продемонстрували, що Росія відхиляє умови припинення вогню, запропоновані американським президентом Дональдом Трампом.

Кремль традиційно блокує будь-які компроміси, які не дають РФ односторонніх переваг. Експерти переконані, що Москва продовжуватиме атакувати українську енергосистему напередодні зимового періоду, намагаючись використати холод як фактор тиску.

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Стратегічні цілі РФ

Російські чиновники та військові аналітики відкрито озвучують причину відмови від енергетичного перемир’я. Представник комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавльов та низка військових блогерів прямо заявили, що припинення ударів по українських електростанціях позбавить Росію одного з головних важелів тиску, сформованого за час тривалих атак.

У РФ також визнають, що удари по енергетиці приносять їм набагато більший ефект, ніж атаки на аеродроми чи заводи. За даними ISW, подібні заяви та публічні дискусії чітко відображають реальні плани Кремля щодо того, що в Москві очікують лише повної перемоги над Україною і категорично не збираються йти на поступки.

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Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив несподівану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир’я" набуло чинності з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевнив лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що ця заява "стала новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир’я, якщо Москва не атакуватиме нашу енергетичну сферу.