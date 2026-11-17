Після серії українських ударів по Кримському мосту 16 і в ніч на 17 листопада російські провоєнні блогери зчинили істерику. Вони обурюються відсутністю роботи російської ППО, ненадійним захистом мосту та жаліються, що якість українських мостів через Дніпро набагато краща.

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Відновити міст в умовах війни практично неможливо, адже для цього треба плавучі крани, які за нинішніх умов не зможуть працювати і будуть знищені дронами, вважає український політичний оглядач Денис Казанський. Реакцію росіян на руйнування Кримського мосту зібрав OBOZ.UA.

Що відомо

У Росії здійнялася хвиля істерики після українських ударів по Кримському мосту 16-17 листопада.

У коментарях росіяни обурюються повній відсутності роботи російської ППО, масштабу руйнувань і навіть закликають, як завжди, до знищення України.



Коментарі росіян. Джерело: Скриншот

Також визнають, що українські мости через Дніпро набагато міцніші, ніж їхній відносно новий Кримський міст. Дехто припускає, що, можливо, потрібно перестати бити по Україні, щоб не отримувати у відповідь.

"Перестаньте бити по Києву – і вони не будуть, напевно", "Ми десятки балістики в Києві на мости на дірки в асфальті витрачаємо, а х**ли за один удар арку обвалили", – пишуть росіяни в коментарях.

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Коментарі росіян. Джерело: Скриншот

Загалом вважалося, що міст надійно захищений. Фактично – не спрацювало нічого.

Зазначимо, у Telegram-каналі Exilenova+ зауважили, що Кримський міст вважався одним із найбільш захищених об’єктів РФ. За роки окупації росіяни стягнули для прикриття мосту С-400, "Панцирі", "Тори", "Буки", системи РЕБ та мобільні вогневі групи і патрульні кораблі Фсб.

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Окремо росіяни організували захист на воді, баржі, бонові загородження та інші засоби протидії безекіпажним БЕКам. Проте все одно це не врятувало його від українських ударів.

Так, після серії ударів по незаконно спорудженому Кримському мосту зруйновано арковий проліт автомобільної частини Керченського мосту завдовжки понад 270 метрів та частину дорожнього полотна мосту. Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку також призупинено.

На фото й відео видно руйнування арки та дорожнього полотна:

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Також наслідки ударів по мосту опублікували в Telegram-каналі Pravda Gerashchenko.

Чи можна відновити Кримський міст

В умовах війни відновити кримський міст практично неможливо. Потрібні плавучі крани, а за нинішніх умов вони не зможуть працювати і будуть знищені дронами, оскільки судноплавство в цьому районі фактично паралізоване.

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Що передувало

В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками. Від ударів на мосту обвалилась арка і частина дорожнього полотна.

Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти.

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Нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який вигляд має Кримський міст після нової серії ударів України. Так, зруйновано арковий проліт автомобільної частини Керченського мосту завдовжки понад 270 метрів та частину дорожнього полотна мосту. Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку також призупинено.