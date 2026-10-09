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У Росії визнали просування української армії на схід від Слов'янська та Краматорська: в ISW пояснили, чому запанікували Z-блогери. Карта

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read3 хв
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У Росії визнали просування української армії на схід від Слов'янська та Краматорська: в ISW пояснили, чому запанікували Z-блогери. Карта
Ілюстративне фото. Українські військові. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Російські Z-блогери визнали просування української армії на схід від Слов'янська та Краматорська. Також у Росії визнали, що українські війська вибили російські війська з Піскунівки та контратакують у напрямку Кривої Луки безпосередньо із заходу та північного заходу з-за річки Сіверський Донець.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Успішні українські контратаки на напрямках Краматорська та Слов'янська можуть свідчити про ширші зусилля України щодо відтіснення російських військ на схід через широку територію, віддаляючись від агломерації Слов'янськ-Краматорськ, у напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас.

Що відомо

У Росії вже не можуть приховати просування українських військ. Так, російські мілблогери нещодавно заявили, що українські війська звільнили Озерне, просунулися на схід від Піскунівки (на південний схід від Лимана та на схід від Слов'янська) у напрямку Кривої Луки (на південний схід від Піскунівки) та просунулися на північ від Рай-Олександрівки (на південний захід від Кривої Луки).

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Окрім того, там також визнали, що українські війська вибили російські війська з Піскунівки та контратакують у напрямку Кривої Луки безпосередньо із заходу та північного заходу з-за річки Сіверський Донець.

Нещодавні заяви Z-блогерів також вказують на те, що українські війська просунулися безпосередньо на схід від Миколаївки (трохи на схід від Слов'янська).

Російські мілблогери заявили, що українські війська звільнили Малинівку та просунулися в районі між Федорівкою Другою та Голубівкою (усі на схід від Краматорська), на південь Мінківки та поблизу Федорівки (обидві на південний схід від Краматорська).

У виданні зазначили, що українські та російські позиції можуть залишатися перемішаними, оскільки нещодавні геолокаційні кадри показують, що українські війська атакують російські позиції в центральній Тихонівці (на схід від Краматорська та поблизу району, де нещодавно, за повідомленнями, просунулися українські війська) після того, що, за оцінками ISW, було російською місією інфільтрації.

В Інституті вивчення війни наголосили, що в Росії неодноразово лунали заяви мілблогерів про те, що українські війська перетнули річку Сіверський Донець, оскільки річка є значною природною перешкодою. В ISW пояснили, що Крива Лука – це домінуюча тактична висота, розташована трохи південніше від річки Сіверський Донець, з якої українські війська могли б розпочинати подальші контратаки, використовуючи таку вигідну місцевість.

"Українські війська, схоже, відтіснили російські війська як з правого, так і з лівого берегів річки Сіверський Донець у цьому районі. Російські війська, ймовірно, вважають Миколаївку головною тактичною ціллю, оскільки її місцеві тактичні висоти створюють сприятливіші умови для наступу на Слов'янськ, а зусилля України щодо відтіснення російських військ з районів на північний схід та південний схід від Миколаївки заважають російським військам використовувати її місцевість", – зазначили у виданні.

В ISW проаналізували, що успішні українські контратаки на напрямках Краматорська та Слов'янська можуть бути частиною ширшої операції України щодо відтіснення російських військ на схід через широку територію, віддаляючись від агломерації Слов'янськ-Краматорськ, у напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас.

Мапа бойових дій в Україні.Джерело: ISW

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Сили оборони України вперше підтвердили знищення новітньої російської важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон". Удару завдали бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Попри те, що машина мала антидронові решітки та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), це не врятувало її від українського удару.

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