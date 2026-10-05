"У Росії їх вже розробляють": генерал Романенко закликав шукати засоби протидії модернізованим "Іскандерам" з дальністю на 800 км

Росія працює над новим типом ракети, дальність якої може становити до 800 км, і Україні вже зараз необхідно розробляти засоби протидії такій зброї. Ймовірною основою для нової загрози генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає модернізацію ракетного озброєння РФ, яку він пов’язав із серією "Іскандер".

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Про це ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA. Раніше ГУР повідомляло, що Росія до кінця 2026 року планує провести випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 км.

ГУР попереджало про нову російську ракету

28 вересня ГУР повідомило, що Росія до кінця року планує збільшити обсяги виробництва балістичних ракет і випробувати ще один тип – дальністю до 800 км. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький 8 вересня також заявляв, що російська сторона планує провести остаточні випробування нового типу балістичної ракети з такою дальністю.

Водночас українська розвідка вже має дані про модернізацію російських ракет 9М723 для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". За інформацією ГУР, улітку Росія вперше застосувала оновлену балістичну ракету 9М723-2, яку умовно називають "Іскандер-1000". Шляхом збільшеного двигуна її дальність зросла до 550 км проти 390 км у попередньої версії.

Романенко назвав нову ракету "третьою хвилею" ворога

За словами Романенка, Росія має технічні можливості для створення ракети дальністю близько 800 км,

"Звичайно. Щобільше, найімовірніше, йдеться про крилату так звану малу ракету. Я б сказав, що це третя хвиля небезпечних засобів повітряного нападу, які розробила та виробляє Російська Федерація", – сказав генерал.

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Першою хвилею він назвав російські "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння. За словами Романенка, проти них Україна вже знайшла ефективний засіб протидії – дрони-перехоплювачі.

Другою хвилею генерал вважає "Шахеди" з реактивними двигунами. Він зазначив, що проблема протидії таким дронам уже вирішується, а головним завданням залишається масштабування виробництва засобів перехоплення.

"А третя хвиля – це саме та ракета, про яку ми говоримо, так звана "мала". Її дальність становить плюс-мінус 800 кілометрів (мова йде про модернізацію серії, відомої як "Іскандер-1000", – Ред.). У Росії її вже розробляють, а нам уже зараз необхідно займатися питанням, пов’язаним із тим, щоб знайти засоби протидії цій так званій третій хвилі противника", – заявив Романенко.

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Україна вже розробляє перехоплювачі для реактивних дронів

Генерал наголосив, що наразі йдеться саме про засоби протидії російським реактивним дронам, а не про їхню повну нейтралізацію. Наступним кроком має стати масштабування виробництва таких систем.

За його словами, Україні також потрібно враховувати можливість того, що російські реактивні дрони надалі зможуть літати вище та швидше. Тому, крім перехоплювачів літакового типу, можуть застосовуватися малі ракети та інші компактні засоби ураження.

Романенко зазначив, що українські інженери вже працюють над мікро-ЗРК – дешевшими малими зенітними ракетами або реактивними міні-дронами тубусного пуску. За його словами, такі засоби можуть бути значно дешевшими за ракети для комплексів Patriot або NASAMS.

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"Так чи інакше, нам необхідно орієнтуватися на технічні характеристики російських розробок третьої хвилі – дані про це є у нашої розвідки", – наголосив генерал.

Водночас він підкреслив, що необхідно також продовжувати розробку та масштабувати засоби, які в України вже є проти реактивних "Шахедів".

"Такі засоби перехоплення вже розробляються на основі технічних характеристик, які нам уже відомі. Умовно кажучи, ми знаємо, що російські "Шахеди" можуть літати на відстань 5-7 кілометрів зі швидкістю 500-700 кілометрів на годину. У нас уже є засоби для протидії їм, тобто винищувачі-перехоплювачі, які літають трохи вище і швидше за ці "Шахеди" (мова йде про реактивні дрони типу "Герань-5" та "Бандероль". – Ред.).

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Для нової ракети потрібні окремі засоби перехоплення

Романенко наголосив, що для створення ефективної протидії новій російській ракеті необхідно спочатку детально вивчити її характеристики.

"Що стосується цієї модернізованої російської ракети, так званої малої, то необхідно уважно вивчити її конкретні технічні характеристики, щоб наші засоби протидії, засоби-перехоплювачі, були здатні її знищувати. Робота над цим має бути організована", – сказав він.

Таким чином, за оцінкою генерала, поява російської ракети з дальністю близько 800 км має розглядатися не як віддалена перспектива, а як загроза, до якої Україні необхідно готуватися вже зараз.

Як повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року Росія планує збільшити обсяги виробництва балістики. Паралельно Москва готується провести випробування нової балістичної ракети дальністю до 800 км.