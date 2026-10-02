У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація – гроші, виплатаКабмін побоявся підвищити мінімалку хоча б до того рівня, який потрібен для виживання: скільки платитимуть у 2027 роціУкраїна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційУкраїна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 1520 окупантів і спалили 6 одиниць спецтехніки: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 1520 окупантів і спалили 6 одиниць спецтехніки: дані ГенштабуПід прицілом був НПЗ: у Волгограді і Самарі прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відеоПід прицілом був НПЗ: у Волгограді і Самарі прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відеоУникайте конфліктів: на Риб чекає удача, а Стрільці вирішать усі свої справи – гороскоп на 2 жовтня для всіхУникайте конфліктів: на Риб чекає удача, а Стрільці вирішать усі свої справи – гороскоп на 2 жовтня для всіхРосія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку, загинула людина. ФотоРосія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку, загинула людина. ФотоЧорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбуваєтьсяЧорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбуваєтьсяРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, сили ППО збили 88 з них: наслідки в областяхРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, сили ППО збили 88 з них: наслідки в областяхУ Комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з’явився українецьУ Комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з’явився українець"Дуже любив мотоцикли": з'явилися подробиці про 14-річного хлопчика, якого РФ вбила ударом по Вишгороду. Фото"Дуже любив мотоцикли": з'явилися подробиці про 14-річного хлопчика, якого РФ вбила ударом по Вишгороду. Фото

У Росії запанікували через українську операцію "Вівальді": в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read7 хв
icon 1,1 т.
У Росії запанікували через українську операцію "Вівальді": в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта
Третій армійський корпус
Джерело: Третій АК в Facebook

У Росії Z-блогери запанікували через операцію "Вівальді", яку проводять Сили оборони на Лиманському напрямку. Успіхи, яких досягають українські воїни, зривають плани Росії з захоплення Слов'янська і Краматорська.

Війська РФ не просто не просувалися, а й втрачали територію. Про це йдеться у новому матеріалі ISW.

 

У російському Z-середовищі запанікували через українську операцію "Вівальді"

Російські військові блогери стурбовані тим, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить спробам Росії штурмувати Слов'янськ зі сходу.

Тож, вважають аналітики, це може свідчити про те, що ця операція не лише зірвала плани РФ з оточення поясу фортець з напрямку Лимана та Добропілля, але й поставила під загрозу наміри фронтального штурму міст поясу фортець на півночі Донеччини.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 10,9 т.
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". Відео
icon 10,9 т.
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". Відео
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 395
"Росія намагається перетворити зиму на зброю": Європарламент за ініціативи Порошенка обговорить атаки РФ на критичну інфраструктуру України та ситуацію в Олешках
icon 395
"Росія намагається перетворити зиму на зброю": Європарламент за ініціативи Порошенка обговорить атаки РФ на критичну інфраструктуру України та ситуацію в Олешках
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 799
"Займалася вишивкою і створила цілу галерею": з'явились подробиці про жінку, яка померла від поранень внаслідок атаки РФ на Дніпро
icon 799
"Займалася вишивкою і створила цілу галерею": з'явились подробиці про жінку, яка померла від поранень внаслідок атаки РФ на Дніпро

Один з Z-блогерів ще 23 вересня скаржився, що українські війська регулярно контратакують із Озерного (на південний схід від Лимана та на північ від річки Сіверський Донець) у напрямку Кривої Луки (на південь від Озерного та річки), що свідчить про те, що українські війська перетинають або вже перетинають річку.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий пропагандист 30 вересня констатував, що ситуація для російських військ погіршується не лише в районі Лимана, але й на Слов'янському напрямку. Він стверджував, що українські війська закріпилися поблизу Діброви (на північ від річки та на південь від Лимана) та Озерного і намагаються форсувати річку Сіверський Донець та атакувати російські позиції поблизу Піскунівки та Кривої Луки (на південь від Діброви та Озерного та на південь від річки) з півночі.

Він переконаний, що українські війська контратакують і поступово просуваються, щоб не допустити російських військ до Миколаївки (трохи на схід від Слов'янська) з боку Рай-Олександрівки (на південний схід від Миколаївки).

Цей Z-блогер зазначив, що ситуація для російських військ за каналом Сіверський Донець-Донбас також погіршується, оскільки українські війська контратакують поблизу Юрківки, Малинівки та Тихонівки (усі на схід від Краматорська), а російські війська намагаються зміцнити свої позиції через труднощі, з якими вони стикаються під час переправи через канал.

За версією прокремлівського блогера, ці виклики пов'язані зі збільшенням активності України в районі Лимана. На його думку, російським військам доведеться реорганізувати свою логістику та зменшити темпи атак на Слов'янськ і Краматорськ через збільшення можливостей українських безпілотників завдавати ударів з району Лимана.

"Однак річка Сіверський Донець залишається суттєвою перешкодою, і залишається незрозумілим, чи перетнули її українські війська чи зроблять це на північний схід від Слов'янська", – зауважили в ISW.

"Вівальді" створює плацдарм для подальших великих операцій України

Українські військові вважають, що нові українські позиції, зайняті у ході операції "Вівальді", можуть стати пладцдармом для майбутніх значних операцій Сил оборони.

Нині українські війська перебувають на завершальній стадії формування позиції на невизначеній частині слов'янського напрямку. І вже незабаром операція "Вівальді" може призвести до більш помітних змін як на цьому напрямку, так і у невизначених сусідніх районах.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також повідомляв 28 та 29 вересня, що ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді", ймовірно, перешкоджатиме наступальним зусиллям Росії на Слов'янськ зі сходу.

"Операція "Вівальді" зірвала плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу з районів Лиману та Добропілля, а українські контратаки поблизу Лиману, ймовірно, продовжать створювати каскадні наслідки для просування Росії до Слов'янська", – зазначили в ISW.

Росія втрачає захоплені раніше території

З березня по вересень поточного року росіяни втратили контроль над майже 300 кв км української землі. Зокрема, у рамках операції "Вівальді" було звільнено щонайменше 147 кв км.

В ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 175,54 кв. кім, але втратили 256,35 кв. км території в Україні у вересні 2026 року, що призвело до чистих втрат у 80,81 кв. км.

Тобто щодня площа окупованої РФ української землі скорочувалася в середньому на 2,69 кв. км.

Не покращує картину для окупантів навіть урахування територій, на які інфільтрувалися російські штурмові групи. Закріпилися або інфільтрувалися вони у вересні на 143, 2 кв.км, втратили ж 318,38 кв.км, що призвело до чистих втрат у 175,18 кв км.

Щоправда, уточнюють аналітики, у досягнення України за вересень,  коли стало відомо про операцію "Вівальді", включено щонайменше 147 кв. км звільнених територій у районі Лиману – хоча вибивали звідти окупантів українські воїни щонайменше кілька місяців.

"Темпи захоплення територій Росією значно знизилися у березні 2026 року і з того часу залишаються низькими – або навіть від'ємними. Російські здобутки також залишаються низькими з березня, навіть якщо врахувати райони, куди проникли російські війська", – кажуть в ISW.

З урахуванням проміжних результатів операції "Вівальді", чисті територіальні втрати військ РФ з березня складають 293,59 кв. км. Натомість від початку весни захопили чи інфільтрувалися вони лише на 174,44 кв. км

"Ефективне використання Україною оперативної безпеки навколо операції "Вівальді" – і ймовірне продовження Україною цієї практики під час майбутніх контратак – ймовірно, ускладнить визначення змістовної щомісячної чистої оцінки російських територіальних здобутків і втрат", – вважають в ISW.

У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Карта бойових дій

У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Російські територіальні  здобутки , квітень-вересень 2026 року

У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Порівняння російських територіальних  просувань за квітень-вересень 2026 і аналогічний період у 2025 році

У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Російськіпросування  включно з інфільтраціями, квітень-вересень 2025 і 2026 року

Поки російський диктатор Володимир Путін розповідає про нестримне просування окупаційних військ та понад 1000 кв км, що нібито перейшли під контроль РФ, аналітики констатують: у кращому для агресора випадку площа окупованих Росією українських територій залишилася незмінною.

При цьому  армія РФ у вересні втратила рекордні для цього року 46 тис. військовослужбовців. За даними Генштабу 40+ тис окупантів Росія втрачає щомісяця упродовж останніх трьох місяців.

"Незрозуміло, скільки саме квадратних кілометрів втратили російські війська у вересні 2026 року, через невизначеність щодо того, коли українські війська звільнили територію поблизу Лимана у вересні та до нього. Однак російські війська, ймовірно, втратили територію по всьому фронту у вересні через операцію "Вівальді", – йдеться у матеріалі ISW. 

Аналітики констатували, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат особового складу, водночас досягаючи надзвичайно обмежених або навіть негативних територіальних здобутків, а нинішня система формування комплектування російської армії і далі не набирає достатньої для заміщення втрат кількості новобранців.

У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

Російські втрати

Як повідомляв OBOZ.UA, у рамках операції "Вівальді" зафіксовано наймасовішу здачу росіян у полон за 12 років війни.

Російські загарбники  розповідають, що  їли кропиву і пили сечу і постійно дають нові й нові свідчення.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюБитва за ДонбасОперація "Вівальді"УкраїнаЛиманЗбройні Сили України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись