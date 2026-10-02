У Росії запанікували через українську операцію ''Вівальді'': в ISW пояснили, чому плани ворога зірвано. Карта

У Росії Z-блогери запанікували через операцію "Вівальді", яку проводять Сили оборони на Лиманському напрямку. Успіхи, яких досягають українські воїни, зривають плани Росії з захоплення Слов'янська і Краматорська.

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Війська РФ не просто не просувалися, а й втрачали територію. Про це йдеться у новому матеріалі ISW.

У російському Z-середовищі запанікували через українську операцію "Вівальді"

Російські військові блогери стурбовані тим, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить спробам Росії штурмувати Слов'янськ зі сходу.

Тож, вважають аналітики, це може свідчити про те, що ця операція не лише зірвала плани РФ з оточення поясу фортець з напрямку Лимана та Добропілля, але й поставила під загрозу наміри фронтального штурму міст поясу фортець на півночі Донеччини.

Один з Z-блогерів ще 23 вересня скаржився, що українські війська регулярно контратакують із Озерного (на південний схід від Лимана та на північ від річки Сіверський Донець) у напрямку Кривої Луки (на південь від Озерного та річки), що свідчить про те, що українські війська перетинають або вже перетинають річку.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий пропагандист 30 вересня констатував, що ситуація для російських військ погіршується не лише в районі Лимана, але й на Слов'янському напрямку. Він стверджував, що українські війська закріпилися поблизу Діброви (на північ від річки та на південь від Лимана) та Озерного і намагаються форсувати річку Сіверський Донець та атакувати російські позиції поблизу Піскунівки та Кривої Луки (на південь від Діброви та Озерного та на південь від річки) з півночі.

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Він переконаний, що українські війська контратакують і поступово просуваються, щоб не допустити російських військ до Миколаївки (трохи на схід від Слов'янська) з боку Рай-Олександрівки (на південний схід від Миколаївки).

Цей Z-блогер зазначив, що ситуація для російських військ за каналом Сіверський Донець-Донбас також погіршується, оскільки українські війська контратакують поблизу Юрківки, Малинівки та Тихонівки (усі на схід від Краматорська), а російські війська намагаються зміцнити свої позиції через труднощі, з якими вони стикаються під час переправи через канал.

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За версією прокремлівського блогера, ці виклики пов'язані зі збільшенням активності України в районі Лимана. На його думку, російським військам доведеться реорганізувати свою логістику та зменшити темпи атак на Слов'янськ і Краматорськ через збільшення можливостей українських безпілотників завдавати ударів з району Лимана.

"Однак річка Сіверський Донець залишається суттєвою перешкодою, і залишається незрозумілим, чи перетнули її українські війська чи зроблять це на північний схід від Слов'янська", – зауважили в ISW.

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"Вівальді" створює плацдарм для подальших великих операцій України

Українські військові вважають, що нові українські позиції, зайняті у ході операції "Вівальді", можуть стати пладцдармом для майбутніх значних операцій Сил оборони.

Нині українські війська перебувають на завершальній стадії формування позиції на невизначеній частині слов'янського напрямку. І вже незабаром операція "Вівальді" може призвести до більш помітних змін як на цьому напрямку, так і у невизначених сусідніх районах.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також повідомляв 28 та 29 вересня, що ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді", ймовірно, перешкоджатиме наступальним зусиллям Росії на Слов'янськ зі сходу.

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"Операція "Вівальді" зірвала плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу з районів Лиману та Добропілля, а українські контратаки поблизу Лиману, ймовірно, продовжать створювати каскадні наслідки для просування Росії до Слов'янська", – зазначили в ISW.

Росія втрачає захоплені раніше території

З березня по вересень поточного року росіяни втратили контроль над майже 300 кв км української землі. Зокрема, у рамках операції "Вівальді" було звільнено щонайменше 147 кв км.

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В ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 175,54 кв. кім, але втратили 256,35 кв. км території в Україні у вересні 2026 року, що призвело до чистих втрат у 80,81 кв. км.

Тобто щодня площа окупованої РФ української землі скорочувалася в середньому на 2,69 кв. км.

Не покращує картину для окупантів навіть урахування територій, на які інфільтрувалися російські штурмові групи. Закріпилися або інфільтрувалися вони у вересні на 143, 2 кв.км, втратили ж 318,38 кв.км, що призвело до чистих втрат у 175,18 кв км.

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Щоправда, уточнюють аналітики, у досягнення України за вересень, коли стало відомо про операцію "Вівальді", включено щонайменше 147 кв. км звільнених територій у районі Лиману – хоча вибивали звідти окупантів українські воїни щонайменше кілька місяців.

"Темпи захоплення територій Росією значно знизилися у березні 2026 року і з того часу залишаються низькими – або навіть від'ємними. Російські здобутки також залишаються низькими з березня, навіть якщо врахувати райони, куди проникли російські війська", – кажуть в ISW.

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З урахуванням проміжних результатів операції "Вівальді", чисті територіальні втрати військ РФ з березня складають 293,59 кв. км. Натомість від початку весни захопили чи інфільтрувалися вони лише на 174,44 кв. км

"Ефективне використання Україною оперативної безпеки навколо операції "Вівальді" – і ймовірне продовження Україною цієї практики під час майбутніх контратак – ймовірно, ускладнить визначення змістовної щомісячної чистої оцінки російських територіальних здобутків і втрат", – вважають в ISW.

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Поки російський диктатор Володимир Путін розповідає про нестримне просування окупаційних військ та понад 1000 кв км, що нібито перейшли під контроль РФ, аналітики констатують: у кращому для агресора випадку площа окупованих Росією українських територій залишилася незмінною.

При цьому армія РФ у вересні втратила рекордні для цього року 46 тис. військовослужбовців. За даними Генштабу 40+ тис окупантів Росія втрачає щомісяця упродовж останніх трьох місяців.

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"Незрозуміло, скільки саме квадратних кілометрів втратили російські війська у вересні 2026 року, через невизначеність щодо того, коли українські війська звільнили територію поблизу Лимана у вересні та до нього. Однак російські війська, ймовірно, втратили територію по всьому фронту у вересні через операцію "Вівальді", – йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики констатували, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат особового складу, водночас досягаючи надзвичайно обмежених або навіть негативних територіальних здобутків, а нинішня система формування комплектування російської армії і далі не набирає достатньої для заміщення втрат кількості новобранців.

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