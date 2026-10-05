У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометрСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуНацбанк випустить нові 50 грнНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніКримський містРФ посилила захист Кримського мосту від можливих атак України – медіаПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіакуПриплив енергії відчують усі: Леви отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФ"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФВідрікся від доньки, але назвав її ім’ям комп'ютер: що відомо про дітей Стіва Джобса та чому їм дісталися лише копійки з його статкуВідрікся від доньки, але назвав її ім’ям комп'ютер: що відомо про дітей Стіва Джобса та чому їм дісталися лише копійки з його статку"Є напрацювання": Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink"Є напрацювання": Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на StarlinkКому не дадуть бронювання від мобілізації за жодних обставин: перелік спеціальностейКому не дадуть бронювання від мобілізації за жодних обставин: перелік спеціальностейЧерез три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. ФотоЧерез три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. Фото

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read5 хв
icon 9,7 т.
Фото з місця удару по Трипільській ТЕС
Фото з місця удару по Трипільській ТЕС восени 2026 року. Джерело: Центренерго

Росія спробувала виправдати масовані удари по критичній інфраструктурі України, які агресор готує на цю осінь та зиму. За версією Москви, так РФ "відповідатиме" на українські далекобійні удари.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW). Там переконані: за облудними формулюваннями Кремль ховає реальну ціль – терор цивільних українців, до якого Росія перейшла на тлі відсутності успіхів на фронті.

Росія назвала ракетно-дроновий терор "відповіддю"

Аналітики звернули увагу на те, що у міністерстві оборони РФ озвучили риторичне формулювання,  яким намагаються виправдати жорстокі удари по Україні восени-взимку. Там – абсолютно необґрунтовано, як підкреслили в ISW – заявили, що ракетно-дроновий терор українських міст та громад і удари по критично важливій інфраструктурі є "відповіддю" на українські атаки по законних цілях.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 48,2 т.
В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський
icon 48,2 т.
В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 35,2 т.
Сили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський
icon 35,2 т.
Сили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 16,1 т.
"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео
icon 16,1 т.
"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео

 

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Зруйнований росіянами будинок, в якому загинуло подружжя. Джерело: "Суспільне"

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: ДСНС Київщини

4 жовтня Міністерство оборони Росії оголосило про посилення ударів по інфраструктурі в Києві та області, а також у Україні загалом, і представило цю інтенсифікацію як відповідь на  удари України по російських  цілях. "Відповідати" агресор зібрався на вигадані Кремлем і особисто російським диктатором Володимиром Путіним "спроби зірвати вибори до Держдуми", атаку на законні цілі у Ленінградській області під час Петербурзького міжнародного економічного форуму та у Підмовсков'ї (коли росіяни вигадали 1600 нібито запущених Україною дронів) та удар по Бєлгороду, звідки перманентно здійснюється терор Харкова.

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Росія масовано атакувала Дніпро. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Водночас окупанти цинічно переклали відповідальність за продовження спроб зробити життя в українському тилу нестерпним та спровокувати гуманітарну катастрофу на президента України Володимира Зеленського – бо ж він пообіцяв, що Україна буде відповідати на російський терор.

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Скриншот заяви МО РФ

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Скриншот заяви МО РФ

Цьогорічну чергову  зимову ударну кампанію (а заморозити українців Росія системно намагається з 2022 року) російські війська розпочали наприкінці вересня з ударів по енергетичній інфраструктурі перед початком опалювального сезону.

Про жодну "відповідь", впевнені аналітики, не йдеться: цинічною заявою росіяни намагаються прикрити відвертий терор, який Москва обрала в якості "стратегії перемоги".

 

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

На Вінниччині зіштовхунлися два злізничні транспорти. Джерело: пресслужба Національної поліці

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

"Успіхи України на полі бою у 2026 році, схоже, змушують президента Росії Володимира Путіна переоцінити свою початкову теорію перемоги в Україні та зосередити увагу на примушенні України до капітуляції через зимову далекобійну ударну кампанію 2026-2027 років, а не на просуванні на полі бою  Ця ударна кампанія має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії", – зазначили в ISW.

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

На відміну від попередніх аналогічних ударних кампаній проти української енергетики, цього року Росія розпочала атакувати енергетичну інфраструктуру дещо раніше. Так ворог намагається встигнути завдати  якомога більшої шкоди, перш ніж Україна розробить ефективні контрзаходи проти російської балістики та реактивних дронів.

"Риторичні формулювання міністерства оборони Росії є спробою виправдати перед росіянами та міжнародною спільнотою посилення своєї ударної кампанії, яка буде спрямована проти вже деградованої енергетичної та іншої критичної інфраструктури України", – підкреслили в ISW.

Аналітики також окремо зупинилися на спробі Росії видати себе за "жертву", яка на щось там "відповідає", назвавши "відверто хибними" більшість конкретних тверджень МО РФ.

"Росія неодноразово звинувачувала українські війська в тому, що вони атакували російську виборчу інфраструктуру під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, але не надала доказів на підтвердження своїх тверджень. Українські удари по Москві 19-20 вересня були спрямовані на російські нафтопереробні заводи та склади", – спростували частину закидів в ISW.

У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Росіяни нищать Краматорськ

 До слова, у Z-спільноті також не всі оцінили заяву МО РФ. Зокрема, близького до Кремля провоєнного блогера "Рибаря" обурила позиція, що Росія лише зараз взялася "відповідати". Він нагадав своїй аудиторії, що російська армія не "схаменулася" після вересневих виборів, а регулярно била по Києву та інших містах України з першого дня повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв OBOZ.UA, тільки наприкінці доби 4 жовтня росіяни двічі вдарили по Харкову "Бандеролями". На удари України по російських НПЗ вони за звичкою "відповіли" ударами по житлових багатоповерхівках. Є жертва та поранені.

А у Києві напередодні військові країни, яка називає "тероризмом" удари по НПЗ та складах зброї,  знову вдарили по Північному мосту. Удару завдали серед білого дня, коли на мосту було багато цивільних авто. Постраждали люди.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиОбстріли КиєваУкраїнаРосія - країна-агресорЕнергетика
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись