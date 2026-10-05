У Росії зробили цинічну заяву про удари по Україні: в ISW назвали головну ціль ворога

Росія спробувала виправдати масовані удари по критичній інфраструктурі України, які агресор готує на цю осінь та зиму. За версією Москви, так РФ "відповідатиме" на українські далекобійні удари.

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Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW). Там переконані: за облудними формулюваннями Кремль ховає реальну ціль – терор цивільних українців, до якого Росія перейшла на тлі відсутності успіхів на фронті.

Росія назвала ракетно-дроновий терор "відповіддю"

Аналітики звернули увагу на те, що у міністерстві оборони РФ озвучили риторичне формулювання, яким намагаються виправдати жорстокі удари по Україні восени-взимку. Там – абсолютно необґрунтовано, як підкреслили в ISW – заявили, що ракетно-дроновий терор українських міст та громад і удари по критично важливій інфраструктурі є "відповіддю" на українські атаки по законних цілях.

4 жовтня Міністерство оборони Росії оголосило про посилення ударів по інфраструктурі в Києві та області, а також у Україні загалом, і представило цю інтенсифікацію як відповідь на удари України по російських цілях. "Відповідати" агресор зібрався на вигадані Кремлем і особисто російським диктатором Володимиром Путіним "спроби зірвати вибори до Держдуми", атаку на законні цілі у Ленінградській області під час Петербурзького міжнародного економічного форуму та у Підмовсков'ї (коли росіяни вигадали 1600 нібито запущених Україною дронів) та удар по Бєлгороду, звідки перманентно здійснюється терор Харкова.

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Водночас окупанти цинічно переклали відповідальність за продовження спроб зробити життя в українському тилу нестерпним та спровокувати гуманітарну катастрофу на президента України Володимира Зеленського – бо ж він пообіцяв, що Україна буде відповідати на російський терор.

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Цьогорічну чергову зимову ударну кампанію (а заморозити українців Росія системно намагається з 2022 року) російські війська розпочали наприкінці вересня з ударів по енергетичній інфраструктурі перед початком опалювального сезону.

Про жодну "відповідь", впевнені аналітики, не йдеться: цинічною заявою росіяни намагаються прикрити відвертий терор, який Москва обрала в якості "стратегії перемоги".

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"Успіхи України на полі бою у 2026 році, схоже, змушують президента Росії Володимира Путіна переоцінити свою початкову теорію перемоги в Україні та зосередити увагу на примушенні України до капітуляції через зимову далекобійну ударну кампанію 2026-2027 років, а не на просуванні на полі бою Ця ударна кампанія має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії", – зазначили в ISW.

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На відміну від попередніх аналогічних ударних кампаній проти української енергетики, цього року Росія розпочала атакувати енергетичну інфраструктуру дещо раніше. Так ворог намагається встигнути завдати якомога більшої шкоди, перш ніж Україна розробить ефективні контрзаходи проти російської балістики та реактивних дронів.

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"Риторичні формулювання міністерства оборони Росії є спробою виправдати перед росіянами та міжнародною спільнотою посилення своєї ударної кампанії, яка буде спрямована проти вже деградованої енергетичної та іншої критичної інфраструктури України", – підкреслили в ISW.

Аналітики також окремо зупинилися на спробі Росії видати себе за "жертву", яка на щось там "відповідає", назвавши "відверто хибними" більшість конкретних тверджень МО РФ.

"Росія неодноразово звинувачувала українські війська в тому, що вони атакували російську виборчу інфраструктуру під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, але не надала доказів на підтвердження своїх тверджень. Українські удари по Москві 19-20 вересня були спрямовані на російські нафтопереробні заводи та склади", – спростували частину закидів в ISW.

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До слова, у Z-спільноті також не всі оцінили заяву МО РФ. Зокрема, близького до Кремля провоєнного блогера "Рибаря" обурила позиція, що Росія лише зараз взялася "відповідати". Він нагадав своїй аудиторії, що російська армія не "схаменулася" після вересневих виборів, а регулярно била по Києву та інших містах України з першого дня повномасштабного вторгнення.

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Як повідомляв OBOZ.UA, тільки наприкінці доби 4 жовтня росіяни двічі вдарили по Харкову "Бандеролями". На удари України по російських НПЗ вони за звичкою "відповіли" ударами по житлових багатоповерхівках. Є жертва та поранені.

А у Києві напередодні військові країни, яка називає "тероризмом" удари по НПЗ та складах зброї, знову вдарили по Північному мосту. Удару завдали серед білого дня, коли на мосту було багато цивільних авто. Постраждали люди.